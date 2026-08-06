“Voy a llamar al ICE”: joven amenaza a mujer en EE. UU. tras discusión vial; video se viraliza

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Video muestra a joven amenazando con llamar al ICE. Foto: Reuters

Una discusión vial en Illinois, Estados Unidos, se volvió viral después de que una joven amenazara a una mujer hispana con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El incidente quedó grabado por la propia afectada, quien lo compartió en TikTok, donde generó miles de reacciones por el uso de amenazas relacionadas con el estatus migratorio.

Amenaza con el ICE desata indignación en redes

De acuerdo con el video, los hechos ocurrieron en Illinois, Estados Unidos.

La mujer explicó que su automóvil presentó una falla mecánica, por lo que no podía moverlo y ya había solicitado una grúa. Sin embargo, el vehículo bloqueaba la salida de otro automóvil, lo que provocó el enojo de dos jóvenes.

Durante la discusión, una de ellas lanzó la amenaza: “Voy a llamar al ICE”, además de cuestionar a la mujer por no hablar inglés y preguntarle si había nacido en Estados Unidos.

La afectada respondió que las jóvenes desconocían su situación migratoria y les reclamó por intentar intimidarla.

“Tú no sabes si soy legal o no”, respondió.

Según su versión, además de las amenazas, las jóvenes presuntamente golpearon su vehículo.

Video viral muestra insultos sobre el estatus migratorio

En la grabación también se escucha a una de las jóvenes asegurar, sin presentar pruebas, que se encontraba en el país de forma irregular.

“¿No puedes hablar inglés, verdad?”.

¿Qué es el ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encargada de aplicar las leyes migratorias federales.

Entre sus funciones se encuentran:

Investigar delitos transnacionales

Hacer cumplir la legislación migratoria

Ejecutar procesos de detención y deportación cuando corresponde conforme a la ley

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