¡La cacharon! Mujer finge su muerte para no pagar tanda, pero funeraria la desmiente

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¿Estás en tanda? SAT aclara si habrá impuestos. Foto: Getty

En Juárez, Nuevo León, una mujer identificada como Vanelly Zavala Hernández quedó en el centro de una polémica luego de que participantes de unas tandas en redes sociales la señalaran por presuntamente no entregar dinero o artículos acordados.

El caso tomó fuerza cuando comenzó a circular una esquela sobre su supuesto fallecimiento, en la que se indicaba que sus restos serían velados en una funeraria de García. Sin embargo, el establecimiento negó que la mujer estuviera siendo velada en sus instalaciones.

Vanelly es señalada por presunto fraude en tandas

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, Vanelly administraba grupos de WhatsApp donde organizaba tandas. Los participantes realizaban aportaciones durante varias semanas y, al llegar su turno, recibían dinero en efectivo o artículos para el hogar.

Una de las afectadas afirmó que entregaba 750 pesos durante 30 semanas y que, al concluir su turno, recibiría una sala esquinera, un comedor con seis sillas, un televisor de 55 pulgadas y una recámara. Sin embargo, aseguró que llegó la fecha acordada y no recibió los productos. Según su testimonio, más de 300 personas reclamarían pagos o artículos pendientes.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la existencia de al menos una denuncia relacionada con la presunta falta de entrega de 14 mil pesos a una mujer.

Funeraria desmiente supuesto fallecimiento

La polémica aumentó después de que circularan esquelas con la fotografía de Vanelly y el logotipo de Capillas Funerarias La Fe. La empresa se deslindó del supuesto servicio y afirmó: “Esta persona NO se está velando en nuestra Capilla La Fe”.

También señaló que alguien externo al establecimiento habría realizado la esquela y aclaró que no tenía conocimiento ni contacto con familiares o conocidos de la mujer.

Posteriormente, Vanelly reapareció en redes sociales y negó haber fingido su muerte. Aseguró que la imagen habría sido elaborada por una de las participantes de las tandas. “Yo no fingí mi muerte”, escribió la mujer, quien además adelantó que dará su versión sobre la controversia.

Hasta ahora, los señalamientos sobre un presunto fraude y el origen de la esquela no cuentan con una resolución judicial que confirme el monto de un millón de pesos, ni que determine que Vanelly haya fingido su fallecimiento. La investigación y las denuncias determinarán las responsabilidades correspondientes.

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