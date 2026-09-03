¿Te casarías así? Novia camina entre el agua y se casa en iglesia inundada de Filipinas

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Una novia caminó entre el agua para casarse. Foto: Shutterstock

Una pareja en Filipinas decidió mantener sus planes de boda pese a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en la provincia de Bulacán. La ceremonia religiosa se realizó dentro de una iglesia inundada, donde el agua alcanzaba la altura de las rodillas de los asistentes.

En un video en redes sociales, se observa a la novia caminando hacia el altar mientras arrastra la cola de su vestido sobre el agua acumulada en el templo. A pesar de las complicadas condiciones, la celebración continuó y los novios contrajeron matrimonio como estaba previsto.

#2Sep #Filipinas

Boda bajo el agua: Una pareja decidió continuar con sus planes de boda y contraer matrimonio con el agua a la altura de las rodillas dentro de una iglesia inundada en la provincia de Bulacán, tras el paso de intensas lluvias en la región.



Con información de… pic.twitter.com/TzAuv6OuMn — Reporte Ya (@ReporteYa) September 2, 2026

Boda bajo el agua en Filipinas

Las imágenes muestran el interior de la iglesia completamente anegado tras el paso de intensas lluvias en la región de Bulacán, una de las provincias ubicadas al norte de Manila.

Mientras la novia avanza por el pasillo central, las bancas destinadas a los invitados permanecen prácticamente vacías debido a la inundación. Sin embargo, un pequeño grupo de personas espera frente al altar para presenciar la ceremonia.

Alrededor de 15 personas, entre familiares de los novios, invitados y personal de la iglesia, permanecieron dentro del recinto religioso para acompañar a la pareja en uno de los momentos más importantes de su vida.

Familiares acompañaron a la novia hasta el altar

El video también muestra que la novia no realizó sola su recorrido hacia el altar. Algunos de sus familiares la acompañaron durante el trayecto y la sostuvieron de los brazos mientras avanzaba entre el agua.

La escena ha llamado la atención de usuarios en distintas plataformas digitales, donde muchos destacaron la determinación de la pareja para continuar con la ceremonia pese a las condiciones climáticas.

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