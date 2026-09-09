Pleito vial en Iztacalco escala: automovilista embiste moto y motociclista rompe cristales

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Pleito vial en Iztacalco termina con daños en moto y auto. Foto: Cuartoscuro

Un pleito vial en Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), terminó con daños visibles en un automóvil y una motocicleta, luego de que ambos conductores protagonizaran una confrontación que pasó de una discusión verbal a agresiones contra sus respectivos vehículos. El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el conflicto comenzó cuando el motociclista atravesaba una intersección y el conductor de un automóvil pasó muy cerca de él. El hecho provocó el reclamo del motociclista, quien se aproximó al vehículo para discutir con el automovilista.

Un conflicto entre un motociclista y un automovilista, en #Iztacalco, escaló de insultos y amenazas a las agresiones. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/QGgaToKHI2 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 9, 2026

La situación aumentó de intensidad cuando el conductor del automóvil descendió para encarar al motociclista. Durante los primeros segundos del intercambio se observa al motociclista llevar una de sus manos hacia una pequeña pechera que portaba, en un movimiento que aparentemente hizo que el automovilista retrocediera.

Sin embargo, la confrontación no terminó en ese momento. Después de un breve intercambio, el conductor regresó a su automóvil y parecía que ambos continuarían su camino.

¿Cómo comenzó el pleito vial en Iztacalco?

El motivo exacto que originó la discusión no quedó establecido en las imágenes. Lo que se observa es que el motociclista reclamó al automovilista después de que el vehículo pasara cerca de él al momento de cruzar una intersección.

La discusión continuó a un costado de los vehículos y, posteriormente, el motociclista tomó un objeto de su pechera y golpeó uno de los espejos laterales del automóvil.

El daño al vehículo provocó una nueva reacción del automovilista. El conductor puso en marcha el automóvil y lo dirigió hacia la motocicleta, aunque una parte de la facia del vehículo también resultara desprendida durante la maniobra.

A partir de ese momento, la confrontación dejó de ser únicamente verbal y ambos comenzaron a causar daños a los vehículos.

Automovilista embiste la moto y motociclista rompe cristales

En la grabación difundida en redes como en la cuenta de X de Jorge Becerril, se aprecia cómo el automovilista vuelve a avanzar contra la motocicleta cuando ésta se encontraba en el suelo. El motociclista intentó levantarla, pero el conductor del automóvil realizó otra maniobra con el vehículo para pasar sobre ella.

Como respuesta, el motociclista utilizó un objeto para golpear uno de los faros del automóvil y posteriormente rompió el parabrisas.

La confrontación continuó durante varios segundos. El automóvil volvió a avanzar contra la motocicleta y, después, el motociclista golpeó el vidrio trasero del vehículo y lo rompió también.

Las acciones provocaron daños en distintas partes de ambos vehículos. En el automóvil se observan afectaciones en los cristales, uno de los espejos y otros elementos de la carrocería, mientras que la motocicleta terminó en el suelo y con daños derivados de los impactos.

Finalmente, el conductor del automóvil se retiró del lugar después de una última maniobra contra la motocicleta.

Video del pleito vial se difunde en redes sociales

El video del pleito vial en Iztacalco comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios señalaron la forma en que una discusión originada aparentemente por una maniobra de tránsito terminó con agresiones y daños materiales.

La grabación permite observar una secuencia de varios momentos de la confrontación.

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