¡Que no se te vaya el aura! Preparan batalla en el Bosque de Chapultepec, habrá premios para los ganadores

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Se desconocen los premios en esta batalla de farmear aura. Foto: Cuartoscuro

Una batalla de farmear aura se llevará a cabo el próximo domingo 13 de septiembre en el Parque de Cultura Urbana (Parcur) de la Ciudad de México, dentro de la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno federal, el evento se realizará de las 12:00 a 14:00 horas, con entrada gratuita, en avenida Ignacio Zaragoza 224, Bosque de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11100, Ciudad de México.

El concurso contempla premios para los primeros tres lugares; sin embargo, hasta el momento no se ha detallado en qué consistirán.

¿Quién será el presentador del concurso?

El presentador oficial será Livo Malo, ilustrador, dibujante y locutor mexicano originario de Iztapalapa, cuyo nombre real es Brian Martínez López.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre cómo inscribirse. Sin embargo, seguidores del evento han solicitado su registro en los comentarios de las publicaciones relacionadas con el concurso.

¿Qué es farmear aura?

“Farmear aura” es hacer gestos o movimientos que aumentan la impresión de que alguien es cool, seguro, misterioso o imponente.

La expresión toma la palabra “farmear” de los videojuegos, donde significa repetir acciones para conseguir experiencia, dinero, objetos o recursos para pasar al siguiente nivel o cumplir una misión, y la mezcla con el concepto de “aura”, entendido como esa presencia que hace que una persona destaque.

Se dice que “estás farmeando aura” cuando haces poses que te “suman puntos de estilo, presencia o carisma”. Sin embargo, también puedes perderla. En estas batallas, es el público quien decide si ganas o pierdes, por lo que debes emocionarlo con tus movimientos.

Entre las acciones que pueden verse en las batallas de farmear aura están:

Caminar con seguridad

Hacer una mirada en el momento exacto

Entrar a un lugar sin decir una palabra

Realizar una jugada increíble y actuar como si nada

Usar movimientos de baile de la cultura gamer

Llevar a cabo un “six seven”, movimiento en el que se mueven las manos para decir “más o menos” de manera natural

Ejecutar el “mewing”, una técnica de postura oral donde escondes tu lengua para que se marque la mandíbula

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