VIDEO: “Lady Jamón” discute con señor de la tienda por tres pesos en compra de su hija

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“Lady Jamón” peleó por diferencia de 3 pesos en su precio. Foto: Getty/Cuartoscuro

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar una discusión con un tendero por tres pesos de diferencia en el precio del jamón que había comprado su hija.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento y posteriormente fue difundido en redes sociales, donde usuarios bautizaron a la mujer como “Lady Jamón” debido a la forma en que reaccionó ante el comerciante.

De acuerdo con el video, la hija de la mujer había acudido previamente a la tienda para comprar 15 pesos de jamón; sin embargo, el tendero le entregó una rebanada cuyo precio era de 18 pesos.

Por 3 pesos de jamón así se puso la doñita.. pic.twitter.com/VDJJplSOPK — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) September 10, 2026

¿Por qué discutió “Lady Jamón” con el tendero?

En las imágenes se observa a la mujer ingresar al establecimiento y reclamar al comerciante por los tres pesos adicionales en la compra.

El tendero explicó que la rebanada de jamón era larga y que, para evitar cortarla por la mitad o entregar retazos, decidió darle completa, por lo que el producto tuvo un costo de 18 pesos en lugar de los 15 pesos solicitados.

“Mire, me pidieron 15, el jamón completo serían 18… le dejé la rebanada entera”, explicó el comerciante durante la discusión.

Ante el reclamo, el vendedor incluso ofreció devolverle los tres pesos de diferencia para dar por terminado el problema.

“No quiero ni el p#to jamón”: mujer rechaza los tres pesos

A pesar de la explicación y de la propuesta del comerciante para devolverle el dinero, la mujer continuó con el reclamo; en un momento de la discusión, rechazó los tres pesos que le ofrecían y aventó el producto sobre el mostrador.

Posteriormente, lanzó un insulto contra el tendero y expresó:

“Quédate tus pinches tres pesos, no quiero ni el p#to jamón”.

Después del intercambio, el comerciante le pidió a la mujer que no regresara a su establecimiento.

“Lady Jamón” se vuelve viral en redes sociales

La diferencia de tres pesos generó comentarios, memes y críticas entre internautas, quienes consideraron desproporcionada la reacción mostrada en las imágenes.

Como ocurre con otros videos difundidos en redes sociales, el apodo de “Lady Jamón” surgió entre los usuarios para identificar a la protagonista del incidente.

Hasta el momento, la grabación muestra únicamente el momento de la discusión dentro del establecimiento y la explicación del comerciante sobre el precio de la rebanada de jamón.

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