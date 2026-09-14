Autoridades investigan muerte de pareja arrollada por el metro en Manhattan

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Autoridades investigan circunstancias del incidente. Foto: AFP

Las autoridades de Nueva York investigan la muerte de dos jóvenes que fueron arrollados por un tren del metro en la estación Spring Street, en el sur de Manhattan, durante la madrugada del fin de semana.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las víctimas fueron identificadas como Navam Kaul y Malaika Chitre, ambos de 24 años, quienes se encontraban sobre las vías cuando ocurrió el accidente.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

WARNING: DISTURBING



Moment man and woman, 24, fatally hit by train after sitting on tracks at Spring Street Station in Manhattan pic.twitter.com/tXhHgBT6mx — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 14, 2026

¿Qué ocurrió en la estación?

La investigación preliminar señala que Kaul habría descendido primero a la zona de vías y que posteriormente Chitre bajó para ayudarlo.

Las autoridades analizan las circunstancias que llevaron a ambos jóvenes a permanecer en el área de circulación de los trenes hasta el momento del impacto.

El operador del convoy activó los procedimientos de emergencia al detectar su presencia, pero no logró detener la marcha a tiempo.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando la afluencia en la estación era reducida.

Analizan si hubo consumo de alcohol

Entre las líneas de investigación se encuentra determinar si una o ambas víctimas habían consumido alcohol antes de ingresar a las vías.

Los investigadores buscan establecer si su capacidad de reacción pudo haberse visto afectada mientras permanecían en una zona restringida del sistema de transporte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado conclusiones definitivas sobre este aspecto.

Videos muestran momentos previos al accidente

Grabaciones difundidas en redes sociales muestran a los dos jóvenes sentados sobre las vías poco antes de la llegada del tren.

Las imágenes forman parte de los elementos analizados por los investigadores para reconstruir los hechos y establecer qué ocurrió durante los minutos previos al atropellamiento.

Tras la colisión, aproximadamente un centenar de pasajeros tuvo que ser evacuado del tren mientras los equipos de emergencia atendían la situación.

Continúan las indagatorias

Las autoridades señalaron que no se han encontrado elementos suficientes para determinar una causa definitiva del incidente y mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Navam Kaul y Malaika Chitre habían concluido recientemente sus estudios universitarios y se encontraban al inicio de sus respectivas carreras profesionales.

Los resultados de los peritajes y entrevistas permitirán establecer con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos en la estación Spring Street.

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