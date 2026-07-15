Hombre dispara contra casa de su expareja en Tlaxcala y es detenido

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Disparó contra vivienda en de su ex en Chiautempan Foto: Getty.

Un hombre presuntamente realizó un ataque a balazos contra el domicilio de quien sería su expareja sentimental en Chiautempan, Tlaxcala, durante la noche del sábado pasado en la comunidad de Texcacoac. Los videos del hecho comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Así ocurrió el ataque a balazos en Chiautempan

Los hechos ocurrieron en la Segunda Privada Manuel Nava, cerca de la Escuela Secundaria Técnica número 31.

Las primeras investigaciones indican que el presunto agresor acudió horas antes al domicilio para intentar hablar con la mujer; sin embargo, al no lograrlo, presuntamente amenazó a uno de los habitantes de la vivienda.

Posteriormente se retiró del lugar y, minutos más tarde, regresó a bordo de un Chevrolet Aveo color blanco, desde donde habría realizado, al menos, tres disparos contra el portón del inmueble antes de escapar.

🚨⚠️ FUE A BAL3AR LA CASA DE SU EX 🎥💥🔫



🟡Un hombre presuntamente realizó d¡spar0s contra la entrada de una vivienda en la comunidad de Texcacoac, en #Chiautempan, #Tlaxcala, de acuerdo con los primeros reportes, el inmueble pertenece a su expareja, más tarde, el sujeto fue… pic.twitter.com/Q0nu7NC08r — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) July 14, 2026

Localizan impactos de bala y casquillos percutidos

Elementos de la Policía Municipal de Chiautempan y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron como primeros respondientes para atender el reporte y recopilar información sobre lo ocurrido.

Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron impactos de proyectil en la estructura metálica del acceso principal, además de casquillos percutidos distribuidos al interior de la vivienda y sobre la carpeta asfáltica.

Detienen a presunto responsable en la Vía Corta Puebla-Santa Ana

De acuerdo con medios locales, policías municipales localizaron a un hombre junto a un automóvil Chevrolet Aveo color blanco sobre la lateral de la carretera Vía Corta Puebla-Santa Ana.

Tras la revisión, el individuo fue identificado como Rogelio “N” y quedó detenido junto con el arma asegurada.

Ministerio Público determinará su situación jurídica

Las autoridades señalaron que será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica y establezca si el arma asegurada corresponde a la utilizada durante el ataque a balazos registrado contra la vivienda.

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