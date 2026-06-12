¿El nuevo pulpo Paul? Walter, el orangután realiza su primera predicción para el Mundial 2026

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Walter es un orangután que vive en el Zoológico de Dortmund. Foto: Reuters

Walter, un orangután del zoológico de Dortmund, en Alemania, acaparó la atención de los aficionados al futbol tras participar en una nueva predicción relacionada con el Mundial 2026. En esta ocasión, el primate fue invitado a anticipar el resultado del encuentro del Grupo E entre Alemania y Curazao mediante una dinámica que se ha vuelto popular en distintos torneos internacionales.

Para realizar su pronóstico, los cuidadores colocaron frente al animal dos cajas identificadas con las banderas de las selecciones participantes. Tras observar ambas opciones, Walter se dirigió hacia la caja correspondiente a Alemania y la eligió como su favorita para quedarse con la victoria.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores con otros animales convertidos en “oráculos” deportivos, la escena llamó la atención de seguidores del Mundial.

¿Quién es Walter, el orangután que predice partidos?

Foto: Reuters

Walter es un orangután de 37 años que habita en el zoológico de Dortmund, en Alemania. Aunque su fama internacional ha crecido durante lo que va de este mundial, el primate ya había participado anteriormente en dinámicas similares durante la Eurocopa 2024.

En aquel torneo, el método era diferente. En lugar de elegir cajas, Walter debía retirar las bufandas de las selecciones colocadas en cubetas o tendederos para señalar a su supuesto ganador.

Gracias a varios aciertos, el orangután comenzó a ganar notoriedad entre aficionados y medios de comunicación, convirtiéndose en una de las mascotas más populares del zoológico.

⚽ İspanya ve İngiltere Euro 2024 finaline hazırlanırken, kahin orangutan Walter, kupayı eve götürenin İspanya olacağı tahmininde bulundu



⚽ Walter'ın turnuvayla ilgili neredeyse tüm tahminleri sahada gerçekleşti pic.twitter.com/yoRs6kZ4Yg — VOA Türkçe (@VOATurkce) July 12, 2024

Del pulpo Paul a Walter: los animales que han intentado predecir Mundiales

La tradición de utilizar animales para pronosticar resultados de futbol se popularizó durante el Mundial de Sudáfrica 2010 gracias a Paul, un pulpo que vivía en el acuario SEA LIFE Oberhausen, en Alemania.

El molusco alcanzó fama mundial tras acertar los resultados de los partidos de Alemania y posteriormente predecir la victoria de España sobre Países Bajos en la final, terminando el torneo con ocho aciertos en ocho predicciones.

¿Se acuerdan de este grande? Paul, el pulpo que predijo 8 partidos correctamente del mundial del 2010 pic.twitter.com/5OxOlKSof1 — — Ludwing, ! 🇲🇽 (@howlyzed) June 12, 2026

Años después surgieron otros “oráculos” deportivos. Durante Brasil 2014 destacó Cabeção, una tortuga de 25 años que anticipó correctamente el triunfo brasileño en el partido inaugural.

En Rusia 2018 la atención se centró en Achilles, un gato blanco y sordo del Museo Hermitage de San Petersburgo que también eligió ganadores mediante recipientes de comida marcados con banderas.

La tradición continuó en Qatar 2022, cuando dos nutrias de un zoológico en Tailandia participaron en predicciones relacionadas con el torneo. Los animales señalaron a Argentina como futura campeona y el pronóstico terminó coincidiendo con el resultado obtenido por la selección sudamericana.

Ahora, con Walter señalando a Alemania como favorita frente a Curazao, los aficionados esperan descubrir si el orangután logrará sumarse a la lista de animales que acertaron algunos de los resultados más recordados en la historia de los Mundiales.

¿Los animales siguen siendo los mejores oráculos?

Aunque las predicciones realizadas por animales continúan siendo una de las costumbres más curiosas de los grandes torneos de futbol, actualmente, muchos aficionados también recurren a herramientas de inteligencia artificial (IA) para intentar anticipar quién levantará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, los pronósticos generados por estos sistemas tampoco muestran un consenso claro. Mientras ChatGPT, desarrollado por OpenAI, y Claude, de Anthropic, consideran que España tiene las mayores posibilidades de conquistar el campeonato, otras plataformas ofrecen resultados distintos.

Por ejemplo, Le Chat, la inteligencia artificial de la empresa francesa Mistral, apunta a Francia como la principal candidata al título. En tanto, los modelos chinos DeepSeek y Qwen colocan a Argentina como la selección favorita para repetir el éxito conseguido en Qatar 2022.

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