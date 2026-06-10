Turista japonés denuncia cobro de más de 13 mil pesos por viaje de 5 minutos en México

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Turista acusa cobro excesivo en tarifas de taxis en México. Foto: Cuartoscuro/Getty

A pocos días del Mundial 2026, un turista japonés denunció en redes sociales haber sido víctima de una presunta estafa en México, luego de que le cobraran más de 13 mil pesos por un trayecto en taxi que, según relató, duró apenas cinco minutos.

El caso rápidamente generó reacciones entre usuarios de internet, especialmente de ciudadanos japoneses, quienes manifestaron preocupación por la seguridad y posibles fraudes que podrían enfrentar visitantes extranjeros durante la justa mundialista.

¿Qué dice la denuncia del turista japonés?

A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió que detectó una irregularidad al revisar el estado de cuenta de su tarjeta bancaria tras utilizar un servicio de taxi.

“En México, pagué un taxi con mi tarjeta y, al sentir que algo andaba mal, revisé el extracto: resultó que me habían cobrado 120 mil yenes. (Distancia del trayecto: 5 minutos). ¡¿Qué demonios?!”, escribió.

De acuerdo con el tipo de cambio al momento de la denuncia, los 120 mil yenes equivalen aproximadamente a 13 mil 40 pesos mexicanos.

Aunque el costo de un viaje en taxi puede variar dependiendo de la distancia, la zona y el servicio utilizado, usuarios señalaron que el monto reportado resulta desproporcionado para un trayecto de tan corta duración.

¿Quién es el influencer japonés que denunció la presunta estafa?

El afectado es un influencer originario de Japón que cuenta con una amplia presencia en redes sociales. En TikTok acumula más de 2 millones de seguidores y supera los 166.9 millones de “Me gusta” en su perfil.

Además, genera contenido en YouTube y otras plataformas digitales, donde comparte experiencias relacionadas con viajes y cultura.

Tras hacer pública su experiencia, el creador de contenido recibió numerosos comentarios de compatriotas japoneses, algunos expresando preocupación por viajar a México y otros preguntando sobre si hay recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser víctimas.

Autoridades no se han pronunciado sobre el caso

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia realizada por el turista japonés ni se ha informado sobre alguna investigación relacionada con el presunto cobro indebido.

El caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre la importancia de reforzar las medidas de protección para visitantes extranjeros, especialmente ante la llegada masiva de aficionados que se espera durante el Mundial.

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