Aldo Rendón ya tiene su piñata tras su participación en LCDLF México

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Aldo Rendón ya tiene piñata. Foto: Getty Images

Aldo Rendón ya tiene su propia piñata y, como era de esperarse, el diseño está inspirado en el particular estilo que ha mostrado el fashion stylist dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

La creación fue realizada por el equipo de ¡Qué piñata!, negocio de Ciudad de México dedicado a elaborar piñatas personalizadas, y el resultado ya comenzó a llamar la atención en redes sociales.

La piñata recrea uno de los looks que Rendón ha utilizado durante su participación en el reality show, con una camisa blanca con escote y una falda negra larga.

El diseño también incorpora algunos de los accesorios que se han convertido en parte del sello del estilista, entre ellos sus característicos aretes y sus gafas de sol con perlas.

La pieza fue compartida por “¡Qué piñata!” en sus historias de Instagram y la cuenta de Aldo Rendón fue etiquetada en la publicación.

Posteriormente, el propio participante de La Casa de los Famosos México compartió el contenido, ayudando a que la creación llegara a sus seguidores.

Así es la piñata inspirada en Aldo Rendón

Además de reproducir el vestuario del fashion stylist, la piñata retoma elementos que los seguidores ya identifican con él.

Entre ellos están sus accesorios y las gafas de sol decoradas con perlas que utilizó al ingresar al reality el pasado 26 de julio de 2026.

La creación está acompañada por una de las expresiones que Aldo Rendón suele utilizar dentro de la casa: “¡Ay, jefa!”, en referencia a La Jefa, la voz que comunica las instrucciones y reglas a los habitantes del programa.

Otra de las frases que aparece relacionada con la piñata es: “Prefiero tener color económico que ser económico”, una expresión que también ha sido asociada con la personalidad y el sentido del humor que el estilista ha mostrado durante su estancia en el reality.

De acuerdo con la información difundida por ¡Qué piñata!, la pieza tiene una medida de 80 centímetros de alto y cuenta con una capacidad de aproximadamente cuatro kilogramos de dulces.

¿Quién es Aldo Rendón, participante de LCDLF México?

Antes de convertirse en habitante de La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón ya contaba con una trayectoria de más de dos décadas dentro de la industria de la moda y el entretenimiento.

Originario de Culiacán, Sinaloa, Rendón tiene 47 años y se ha desempeñado como fashion stylist, consultor de imagen, crítico de moda, conferencista y creador de contenido.

En su sitio oficial señala que suma más de 25 años de experiencia en la industria y que ha trabajado con algunas de las celebridades más conocidas de México.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos relacionados con la imagen y el vestuario de figuras como Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda y Ana de la Reguera.

También ha colaborado con firmas internacionales de lujo como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, además de aparecer en publicaciones especializadas como Glamour México y GQ.

Su trabajo no se ha limitado a vestir celebridades, Rendón también ha participado en medios de comunicación, imparte cursos y conferencias sobre styling y ha desarrollado contenido para redes sociales, donde comparte opiniones sobre moda, tendencias y los atuendos de personajes del espectáculo.

En los últimos años, esta faceta digital le permitió acercarse a una audiencia que quizá no conocía su trayectoria como estilista.

Sus comentarios sobre moda y entretenimiento, así como su personalidad directa, lo llevaron a ganar notoriedad en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

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