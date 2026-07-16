Qué es el movimiento tradwife y por qué desató polémica tras propuesta para cambiar el voto de las mujeres en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

El movimiento tradwife (abreviatura de traditional wife o “esposa tradicional”) volvió al centro del debate internacional después de que, durante una conferencia conservadora celebrada en Texas, algunas participantes defendieran un modelo de voto familiar en el que el sufragio sería ejercido por el jefe del hogar, generalmente el esposo.

La discusión reavivó las críticas contra esta corriente, que en los últimos años ha ganado presencia en redes sociales mediante creadoras de contenido que promueven un estilo de vida centrado en el hogar, la maternidad y los roles tradicionales de género.

¿Qué es el movimiento tradwife?

El término tradwife hace referencia a mujeres que eligen asumir un modelo familiar tradicional, inspirado principalmente en la figura de la ama de casa de mediados del siglo XX, especialmente en Estados Unidos.

Foto: Getty Images

Quienes forman parte de esta tendencia suelen compartir en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube contenido relacionado con:

Cocina y elaboración de alimentos desde cero

Limpieza y organización del hogar

Crianza de los hijos

Vida en el campo o autosuficiencia

Matrimonios con una división tradicional de roles, donde el hombre es el principal proveedor económico

Aunque muchas participantes afirman que se trata de una decisión personal y voluntaria, el movimiento también ha sido vinculado con sectores conservadores que promueven valores familiares tradicionales.

¿Cómo surgió esta tendencia?

No existe una fecha exacta sobre el origen del movimiento, pero especialistas coinciden en que comenzó a ganar fuerza durante la década de 2010 en blogs y canales de YouTube dedicados al estilo de vida tradicional.

Su crecimiento se aceleró con TikTok, donde creadoras comenzaron a mostrar rutinas domésticas, recetas, jardinería y maternidad bajo la etiqueta #Tradwife.

Entre las figuras más conocidas se encuentran:

Roro Bueno , influencer española que se hizo viral por preparar comidas y manualidades para su pareja. Sus publicaciones generaron tanto admiración como críticas por representar una dinámica tradicional de pareja.

, influencer española que se hizo viral por preparar comidas y manualidades para su pareja. Sus publicaciones generaron tanto admiración como críticas por representar una dinámica tradicional de pareja. Hannah Neeleman, conocida como Ballerina Farm, una exbailarina estadounidense que dejó su carrera profesional para vivir en una granja junto con su esposo y sus ocho hijos. Su contenido muestra una vida enfocada en la producción de alimentos, la crianza y las labores domésticas.

¿Qué ocurrió en la conferencia de Texas?

La polémica aumentó después de un encuentro organizado por Turning Point USA, una organización conservadora de Estados Unidos.

Durante el evento, algunas conferencistas plantearon la idea de impulsar un modelo de “voto por hogar”, una propuesta que sostiene que cada familia debería emitir un solo sufragio, representado por quien encabeza el hogar.

Las participantes argumentaron que este sistema fortalecería la unidad familiar y favorecería una visión política más conservadora.

La propuesta no forma parte de una iniciativa legislativa ni de una reforma en trámite, pero generó una amplia discusión debido a que implicaría sustituir el voto individual por un voto familiar representativo.

¿Qué relación tiene esta propuesta con las tradwife?

Algunas de las expositoras que respaldaron el llamado “household voting” también son figuras cercanas al movimiento tradwife y sostienen una visión donde el matrimonio funciona como una sola unidad política y familiar.

Dentro de esta perspectiva, el esposo asumiría la representación electoral del hogar, mientras que las mujeres compartirían esa decisión política dentro del matrimonio.

Sin embargo, no todas las mujeres que se identifican como tradwife apoyan esta postura, por lo que especialistas advierten que el movimiento no es completamente homogéneo.

¿Por qué colectivos feministas están en desacuerdo?

Organizaciones feministas y defensoras de derechos civiles consideran que propuestas como el voto por hogar representan un retroceso en los derechos políticos conquistados por las mujeres durante más de un siglo.

Entre sus principales argumentos destacan que:

El derecho al voto es individual y no depende del estado civil.

La representación política no puede delegarse automáticamente en otra persona.

La autonomía económica y política de las mujeres podría verse debilitada.

Se invisibilizan las diferencias de opinión dentro de las familias.

Además, recuerdan que el sufragio femenino fue una conquista derivada de décadas de movilización y que permitió ampliar otros derechos civiles relacionados con la educación, el trabajo, la propiedad, el divorcio y la participación pública.

El debate también se trasladó a redes sociales

Las declaraciones realizadas en Texas provocaron miles de reacciones en plataformas digitales.

Mientras algunos usuarios defendieron que cada mujer es libre de elegir el estilo de vida que desea, otros señalaron que una elección personal no debería traducirse en limitar derechos políticos adquiridos.

Entre los comentarios más compartidos estuvieron quienes cuestionaron que algunas promotoras del modelo tradicional ocupen cargos de liderazgo profesional mientras impulsan un esquema en el que otras mujeres tendrían una participación política más limitada.

El debate ha vuelto a poner sobre la mesa la diferencia entre elegir libremente un estilo de vida tradicional y promover cambios que modifiquen derechos políticos individuales, una distinción que concentra buena parte de la discusión actual sobre el movimiento tradwife.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.