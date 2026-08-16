Ni Tom Holland: alcalde se convierte en Spiderman y presume logros

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages (Ilustrativa)

El alcalde de El Agustino, Richard Soria, se “convirtió” en Spiderman en un video realizado con inteligencia artificial para promover su candidatura a regidor en Perú.

Richard Soria publicó el breve metraje en sus redes sociales. “Acompañenme a recorrer ciudad El Agustino”, dice el alcalde antes de disparar telarañas con el soundtrack de Spiderman 3, compuesto por Christopher Young.

En el video, el alcalde recorre distintas calles y obras de infraestructura realizadas por su gobierno, columpiándose en telarañas durante el día y la noche.

Dicho metraje termina con la leyenda “Soria ¡Sí cumple! Las obras deben continuar” e invita a votar por él.

Este video hecho con inteligencia artificial donde el alcalde de Perú se convierte en Spiderman se volvió rápidamente viral, desatando bromas y sorpresa.

Richard Soria competirá para regidor en las elecciones regionales y municipales de Perú del próximo 4 de octubre. Su padre, Liborio Soria, encabeza la candidatura a alcalde.

¿Quién es el alcalde de El Agustino?

Richard Robert Soria Fuerte egresó como abogado de la Universidad de San Martín de Porres y tiene una maestría en Gestión Pública.

En 2010 se postuló por primera vez para la alcaldía de El Agustino, pero no ganó. volvió a competir en 2014, con Perú Patria Segura, y quedó electo con el 41.75% de los votos para el periodo 2015-2018.

Intentó postularse nuevamente por el Partido Popular Cristiano (PPC) en 2018, pero la autoridad electoral declaró como improcedente su candidatura.

Volvió a ser electo como alcalde de El Agustino en 2022 con Podemos Perú para el periodo 2023-2026.

Escándalos de Richard Soria

En 2022, la plataforma Vigilancia Electoral dio a conocer una investigación del Ministerio Público por siete delitos de corrupción, como peculado, malversación de recursos, cobro indebido, colusión, aprovechamiento indebido del cargo y retardo injustificado de pagos.

Para las elecciones de este 2026, Richard Soria no busca la reelección como alcalde de El Agustino. Va como primer regidor de la lista de Podemos Perú para dicho municipio, por lo que busca ocupar la posición de teniente alcalde.

La candidatura a alcalde es encabezada por Liborio Soria, su padre. En caso de ganar, la familia Soria tendría mayor control político en El Agustino.

La República ha publicado que esto forma parte de una amplia estrategia empleada por varios alcaldes de Perú para eludir la prohibición de una reelección inmediata. Los políticos dejan la candidatura a la alcaldía a otra persona cercana y ellos compiten para primer regidor, manteniendo así control en la municipalidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.