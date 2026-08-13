VIDEO: pulpo se aferra al rostro de un pescador y desata peculiar “lucha” en altamar

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Pulpo pelea con pescador y se aferra a su rostro. Foto: Cuartoscuro

Un pescador protagonizó un peculiar encuentro con un pulpo frente a la costa de Puerto Princesa, en Palawan, Filipinas, luego de que el animal se aferrara a su rostro. El incidente ocurrió el pasado 10 de julio de 2026, pero el video comenzó a circular recientemente en redes sociales.

En las imágenes se observa al pescador mientras intenta retirar al animal de su cara, pero los tentáculos del pulpo permanecen adheridos mediante sus ventosas, lo que dificulta que el hombre pueda liberarse fácilmente.

🐙 grabs fisherman's face and refuses to leave. Octopuses are known for their strong suction cups, which can generate a surprisingly powerful grip,making them difficult to remove without carefully peeling each arm away individually. #octopus #fisherman

🎥 -ViralPress/Kuys_jess. pic.twitter.com/MqHumSYGK3 — Mrityunjay / মৃত্যুঞ্জয় 🇮🇳 (@VloggerCalcutta) August 12, 2026

¿Qué pasó en la “lucha” entre el pescador y el pulpo?

En el video se observa al hombre forcejeando en su bote de pesca mientras intenta desprender al pulpo. Las ventosas permanecen sujetas a su piel, por lo que el pescador tiene dificultades para retirar al animal.

El encuentro se prolongó mientras el pescador buscaba la manera de liberarse del pulpo, que mantuvo sus tentáculos alrededor de su rostro.

Pescador utiliza un tubo para intentar quitarse al pulpo

Ante la dificultad para desprender al animal, el pescador recurrió a un tubo metálico y lo utilizó para intentar que el pulpo soltara su agarre.

Las imágenes generaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales: algunos tomaron con humor la situación y destacaron la resistencia del pulpo, mientras que otros cuestionaron que el pescador utilizara el objeto para golpear al animal.

Un pescador en Filipinas lucha para quitarse un pulpo de su cara en una escena que se ha viralizado en redes sociales. El video muestra la épica lucha del hombre mientras el animal se agarra firmemente con sus ventosas a su piel y se niega a soltarse. pic.twitter.com/FCoTXo5AjD — aapayés (@aapayes) August 13, 2026

¿Cómo terminó el encuentro entre el pescador y el pulpo?

Después de varios intentos, el pescador finalmente consiguió liberarse del pulpo. En la parte final del video se observa que el hombre logra retirar al animal de su rostro y, aparentemente, lo devuelve al agua, poniendo fin al inesperado encuentro.

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