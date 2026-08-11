Video: bailarina queda envuelta en llamas durante espectáculo en China

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Foto ilustrativa. Getty Images

Una bailarina quedó envuelta en llamas en China luego de que una ráfaga de viento desvió las llamas y prendió fuego a su vestido durante un espectáculo nocturno, reportaron medios locales.

De acuerdo con la prensa, el accidente tuvo lugar el 9 de agosto en el parque temático Xuzhou Paradise, en la provincia de Jiangsu.

Gösteri sırasında kostüm alev alınca yardımına çevredekiler koştu.



📍Çin pic.twitter.com/Hf0GpXrXBY — TRT HABER (@trthaber) August 11, 2026

¿Cómo fue el accidente que provocó que se prendiera la falda de la bailarina?

En el video compartido en redes sociales se puede observar a la joven bailar mientras un aro de fuego la rodea. Sin embargo, el viento provocó que las llamas se propagarán rápidamente, provocando que la bailarina pidiera auxilio desesperadamente.

Tras ser sofocado el fuego con rapidez por el personal, la artista fue trasladada al hospital. Los informes oficiales la reportan como estable.

Según versiones locales, como la de Sina.com, el parque suspendió todas las actuaciones que implicaban el uso de fuego.

Otro accidente con fuego

Esta no es la primera vez que una bailarina en China sufre un accidente con fuego, en abril pasado, otra artista resultó con quemaduras durante un espectáculo en el Parque de Vida Silvestre del Bosque de Nantong, luego de que un aro en llamas alcanzara su vestido mientras realizaba su presentación.

Bailarina se prende fuego durante una presentación en China y corre al río para salvarse. pic.twitter.com/irj9MOeVrI — Real Time (@RealTimeRating) April 8, 2026

De acuerdo con el medio chino The Paper, el incidente ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas del 2 de abril, mientras la bailarina realizaba la danza de la falda de fuego, un conocido baile chino que se suele hacer en eventos turísticos.

Mientras la artista, de quien no se reveló el nombre, danzaba con su vestido rojo, las llamas alcanzaron un anillo metálico, provocando que éstas se extendieran al borde de la falda de la mujer y que el fuego se propagara rápidamente.

En el video del momento, se aprecia que, ante el fuego, la bailarina reaccionó de inmediato y se alejó del público para correr a una zona cercana y lanzarse a una piscina para apagar el incendio.

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