VIDEO: cabras suben a un bus en plena parada en Portland

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un clip que circula en redes sociales se volvió viral al mostrar que, en cuestión de unos segundos, dos cabras protagonizaron una peculiar escena en el transporte público de Portland, Oregón, al subir por su cuenta a un autobús.

Las cabras se encontraban en la vía pública, llegaron hasta una parada y, sin pensarlo demasiado, ambas cabras abordaron un autobús junto con los demás pasajeros.

Dos cabras subieron a un autobús en Portland, Oregón. Después de unos minutos volvieron a bajar de la unidad. pic.twitter.com/e9Cg7TXSzB — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) August 14, 2026

Un pasajero presenció cómo las cabras tomaron el bus

El video difundido en redes sociales muestra a las dos cabras caminando tranquilamente dentro del autobús, mientras uno de los pasajeros se percata de su presencia.

Algunos usuarios intentaron hacer que las cabras descendieran del autobús.

Finalmente, el conductor abrió nuevamente las puertas de la unidad para que los animales pudieran salir. Las dos cabras abandonaron el autobús y continuaron su recorrido por la vía pública.

Las cabras llamaron la atención de los pasajeros y el conductor

En las imágenes se observa a las dos cabras dentro del autobús, caminando con tranquilidad por la unidad mientras los pasajeros intentaban dirigirlas hacia la salida y continuar con la ruta con normalidad.

La situación duró apenas unos instantes y terminó cuando el conductor permitió que los animales descendieran del transporte.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios en redes hacían bromas con que las cabras viajaban sin pagar el pasaje o que simplemente habían decidido utilizar el transporte público para continuar con su recorrido por la ciudad.

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