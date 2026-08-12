¡Visita inesperada! Oso se da un chapuzón en alberca de una casa en California

| 14:19 | Victor Gutierrez | Uno TV
Enorme oso se da un chapuzón en una alberca. Foto: AFP/Getty
Enorme oso se da un chapuzón en una alberca. Foto: AFP/Getty

Un oso fue captado mientras se daba un chapuzón en la alberca de una vivienda en Sierra Madre, California, donde ingresó para refrescarse ante las altas temperaturas registradas en la zona.

El ejemplar permaneció varios minutos dentro de la piscina y, posteriormente, salió del lugar sin causar daños ni agredir al residente que grabó el momento.

Oso entra a una alberca para refrescarse

El hecho ocurrió el pasado domingo 9 de agosto en Sierra Madre, California, un pequeño poblado ubicado en el área metropolitana de Los Ángeles.

En las imágenes se observa al oso dentro de la alberca de una vivienda, mientras permanece en el agua y se mueve de un lado a otro. El animal aparentemente disfrutó del momento antes de intentar salir de la piscina.

El residente que se encontraba en el lugar logró grabar al ejemplar desde una distancia prudente, sin intentar acercarse o ahuyentarlo.

Oso salió de la vivienda sin causar daños

Después de refrescarse en la piscina, el oso se alejó de la vivienda. De acuerdo con la información proporcionada sobre el incidente, el animal no provocó daños ni tuvo algún enfrentamiento con el residente.

El oso permaneció en la piscina del patio trasero de la vivienda durante unos minutos antes de continuar su camino.

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