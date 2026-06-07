Captan pelea campal entre presunto cliente y empleados de Sephora en Plaza Antara

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FOTO: Getty

Una pelea campal ocurrió entre un presunto cliente y trabajadores de la tienda Sephora en Plaza Antara, centro comercial ubicado en Polanco, Ciudad de México (CDMX).

En un corto video difundido en redes sociales, grabado en la explanada del centro comercial, afuera de Sephora.

Se aprecia el momento en que un guardia de seguridad intenta golpear a un hombre de playera blanca, presunto cliente de Sephora, quien iba con una mujer.

El supuesto cliente comenzó a correr, mientras era perseguido por el personal de la tienda. La persona que grabó el video comenzó a seguir a los trabajadores, registrando el momento en que el presunto cliente y su acompañante dejaron el centro comercial.

Se desconoce el origen de la pelea campal afuera de Sephora en Plaza Antara

El video fue difundido este sábado 6 de junio, aunque las primeras versiones resaltan que el incidente ocurrió un día antes.

Hasta el corte de esta edición, Plaza Antara no ha dado un posicionamiento público, por lo que se desconocen las causas de esta pelea campal afuera de Plaza Sephora.

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