¡Todo un caballero! Aficionado inglés rescata a mexicana tras caer de una trajinera; video

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Mexicana cae de una trajinera; aficionado inglés la rescata. Foto: GettyImages

Un video captó el momento en que un aficionado inglés rescató a una seguidora mexicana que cayó accidentalmente al agua mientras convivía en las trajineras de Xochimilco, en la Ciudad de México, previo al encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios destacaron el gesto del extranjero y el ambiente de convivencia entre ambas aficiones pese a la rivalidad deportiva.

¿Cómo ocurrió el rescate en Xochimilco?

En la grabación se observa que la aficionada mexicana cae accidentalmente al canal mientras se encontraba a bordo de una trajinera.

De inmediato, un seguidor inglés se acerca para ayudarla y logra sacarla del agua con el apoyo de otras personas que presenciaban el incidente.

Tras el rescate, la joven regresa a la embarcación sin aparentes lesiones, mientras quienes se encontraban en el lugar reaccionan entre risas y aplausos.

Así este caballero inglés salvó a la damisela azteca. pic.twitter.com/BAw7jqRxNI — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 5, 2026

El video se volvió viral en redes sociales

El momento llamó la atención de miles de usuarios debido a que ocurrió en medio del ambiente previo al partido entre México e Inglaterra, correspondiente a la fase de eliminación directa del torneo.

En redes sociales, varios internautas tomaron con humor la escena y señalaron que, más allá de la competencia deportiva, el aficionado inglés no dudó en auxiliar a la joven mexicana cuando cayó al agua.

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios, donde usuarios destacaron tanto el rescate como la reacción de la aficionada, quien permaneció recostada sobre la trajinera después del incidente mientras sus acompañantes no dejaban de reír por lo ocurrido.

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