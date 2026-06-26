Mujer da a luz entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

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Mujer da a luz entre los escombros de los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

Una mujer dio a luz entre los escombros después de los terremotos en Venezuela, en un hecho captado en video mientras continúan las labores de rescate en las zonas afectadas por los sismos registrados el miércoles 24 de junio, que dejaron edificios colapsados, hospitales bajo presión y cientos de víctimas.

Las imágenes, difundidas por la televisora Antena 3, muestran a una mujer embarazada que permanecía entre estructuras derrumbadas y que dio a luz durante la emergencia provocada por el doble movimiento sísmico que afectó varias regiones del norte y centro del país.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el nombre de la madre, el sexo del recién nacido, el estado de salud de ambos ni el sitio exacto donde ocurrió el parto.

El nacimiento ocurrió en medio de la oscuridad y mientras equipos de emergencia continuaban las labores de búsqueda de personas atrapadas entre los escombros.

🔴 #URGENTE | Mujer da a luz en medio de los escombros por el terremoto de Venezuela. pic.twitter.com/kB95TvXTJn — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 26, 2026

Video muestra el nacimiento de un bebé entre los escombros

El video difundido en redes sociales muestra el momento en que la mujer da a luz en condiciones de emergencia, rodeada por restos de estructuras colapsadas.

De acuerdo con la información disponible, el parto ocurrió tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el miércoles 24 de junio, que afectaron especialmente zonas cercanas a Caracas y el litoral central venezolano.

Hasta ahora no existen datos oficiales sobre la atención médica que recibió la madre ni sobre las condiciones en que nació el bebé.

Las autoridades tampoco han informado si ambos fueron trasladados a un hospital o permanecen bajo observación médica.

Continúan las labores de rescate tras los terremotos en Venezuela

El balance preliminar de la emergencia asciende a 235 personas fallecidas y más de 4 mil 300 personas heridas, aunque las cifras podrían modificarse conforme avancen las tareas de búsqueda y evaluación de daños.

Las primeras 48 horas posteriores a un terremoto suelen ser determinantes para localizar sobrevivientes bajo edificios colapsados.

En Venezuela, los equipos de rescate trabajan en medio de réplicas, dificultades para acceder a algunas zonas y afectaciones en servicios básicos.

Entre las regiones con mayores daños se encuentran:

La Guaira

Áreas de Caracas

Otros estados del norte del país

Las autoridades también reportaron daños en viviendas, edificios públicos, hospitales e infraestructura urbana, mientras familiares y vecinos participan en la búsqueda de personas desaparecidas.

Persisten las investigaciones sobre el alcance de la emergencia

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, las autoridades siguen actualizando el balance de víctimas y daños ocasionados por los terremotos.

Hasta ahora no existe información oficial que permita conocer la identidad de la mujer que dio a luz, las condiciones médicas del recién nacido ni las circunstancias exactas en las que ambos fueron auxiliados.

El caso se conoce únicamente a partir del material audiovisual difundido y de la información publicada por distintos medios, mientras los organismos de emergencia mantienen las labores para localizar sobrevivientes y atender a las personas afectadas por los sismos.

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