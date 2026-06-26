Se arrastra por el piso para robar una tienda en Oaxaca y lo exhiben en video

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Ladrón se arrastra para robar una tienda en Oaxaca. Foto: Getty Images.

Usuarios en redes sociales han comenzado a compartir un video en el que se puede observar como un sujeto se arrastra por el piso de una tienda en Oaxaca para robar mercancía. Por la particular manera en que hurtó este hombre en la capital de este estado, la grabación se ha vuelto viral.

Se arrastra por el piso para robar una tienda en Oaxaca

En redes sociales, usuarios y medios de comunicación locales han comenzado a compartir un video captado por cámaras de seguridad de una tienda ubicada en la capital de Oaxaca, en el que se puede ver como un sujeto comienza a arrastrarse desde la entrada del establecimiento para poder robar mercancía.

Al mismo tiempo, se ve que la dueña del negocio está observando su teléfono celular detrás del mostrador, por lo que parece no percatarse que un ladrón se desplaza pegado al piso buscando robar productos que ella ofrece.

Y lo logra, ya que el ladrón todavía se da el lujo de apartar un producto que no le interesa y tomar el que realmente quiere para luego arrastrarse nuevamente hasta la entrada.

Detuvieron al ladrón luego de que la dueña se dio cuenta

De acuerdo con reportes de medios, aunque en el video se observa que la dueña no se dio cuenta del ladrón que se arrastra por su tienda, al final sí lo vio y por ello pidió la ayuda de las autoridades de Oaxaca, quienes lograron detenerlo a pesar de su intento de no ser descubierto.

Ahora el video de su particular manera de robar la tienda se ha vuelto viral en redes sociales, provocando la sorpresa de miles de usuarios, pero también las burlas.

🚨🎥#Viral | ¿Ingenio o descaro?



Se arrastra por el piso para robar en una tiendita y termina exhibido en redes



Un peculiar robo captado por cámaras de seguridad se volvió viral luego de que un hombre fuera grabado arrastrándose por el suelo para intentar sustraer mercancía de… pic.twitter.com/tSZ5bkxYQf — Libertad-Oaxaca (@libertadoaxnews) June 25, 2026

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