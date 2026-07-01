VIDEOS: cielo se pinta de rojo; impresionante atardecer sorprende en Venezuela

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Atardecer tiñe de rojo el cielo de Caracas tras los terremotos. Foto: Gettyimages

Un intenso atardecer de tonos rojos y anaranjados sorprendió este martes 30 de junio a los habitantes de Caracas, Venezuela, donde decenas de videos compartidos en redes sociales mostraron el cielo completamente teñido de rojo días después de los terremotos que afectaron al país.

Las imágenes generaron miles de reacciones, en medio de las crisis que se vive tras los terremotos que azotaron el país. Mientras algunos usuarios relacionaron el fenómeno con los recientes sismos, otros lo describieron como un momento de esperanza en medio de la tragedia.

Cielo rojo en Caracas lo que faltaba llegó vecna pic.twitter.com/1UduvI0vgY — A de Alpha💤 (@adriandbtr) July 1, 2026

🇻🇪 Escalofriante: así luce hoy el cielo de Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/PhblspSsuO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

¿Por qué el cielo se volvió rojo?

Especialistas señalan que no existe evidencia científica de que el fenómeno esté relacionado con los terremotos. La explicación más probable es una combinación de factores atmosféricos: el Sol cercano al horizonte, la presencia de nubes, humedad y partículas suspendidas en el aire, que intensifican los tonos rojizos y anaranjados durante el atardecer.

Hoy el cielo caraqueño se vistió de rojo. @grok me puedes explicar a qué se debe este fenómeno? pic.twitter.com/JSjce4oiNC — Julio Pereira (@JcPereiraRod) July 1, 2026

Además, el polvo generado por los derrumbes y movimientos de tierra pudo reforzar el efecto visual.

Cielo rojo sobre Caracas, especialmente en Petare y la Zona Colonial… pic.twitter.com/pRmBLUNIlb — 𝐉𝐎𝐑𝐆𝐄 𝐁𝐎𝐋𝐀𝐍𝐎 (@JorgeBolano_10) July 1, 2026

Aunque en redes sociales surgieron versiones sobre supuestas “luces sísmicas”, los expertos recuerdan que estas suelen presentarse como destellos localizados y no como un cielo completamente rojo, como ocurrió en Caracas.

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