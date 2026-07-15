VIDEO: chica practica “pole dance” y termina inundando su departamento

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Joven inunda su departamento mientras practicaba ‘pole dance’. Foto: GettyImages

Lo que comenzó como una sesión para practicar pole dance en la comodidad de su departamento terminó convirtiéndose en un accidente que rápidamente dio la vuelta a las redes sociales. Una joven provocó, de manera accidental, la activación del sistema contra incendios de su edificio después de que la barra que utilizaba se desprendiera del techo. El incidente quedó grabado en video y se viralizó por la rapidez con la que el departamento terminó inundado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En las imágenes se observa a la joven realizando una maniobra sobre la barra de pole dance instalada en su departamento. Sin embargo, el tubo comienza a desprenderse lentamente del techo hasta caer junto con ella.

Durante la caída, la estructura golpeó el rociador automático contra incendios, lo que provocó que el sistema se activara y comenzara a expulsar grandes cantidades de agua.

En cuestión de segundos, el departamento quedó completamente inundado.

Al compartir el video, la joven explicó lo sucedido.

“Una barra de pole dance golpeó accidentalmente el rociador de mi apartamento e inundó mi apartamento”, escribió.

La joven responde tras hacerse viral

Después de que el video acumulara millones de reproducciones, la creadora publicó una nueva grabación para responder a las preguntas que comenzaron a surgir en redes sociales y hablar sobre el impacto que tuvo hacerse viral.

Reconoció que asumía toda la responsabilidad por el accidente y aclaró algunas de las dudas más frecuentes.

Entre ellas señaló que:

Cuenta con seguro de renta

Paga las cuotas de protección del edificio

No fue desalojada del inmueble

Se mudará debido a los daños ocasionados por la inundación

Ya ofreció disculpas a las personas afectadas

Asimismo, aseguró que nadie la preparó para enfrentar la exposición que implica viralizarse en internet.

“Nadie te prepara para lo que realmente significa hacerse viral y todo lo que viene con ello”, comentó.

Comparte las lecciones que le dejó el incidente

En su actualización, la joven explicó que esta experiencia cambió su forma de ver las redes sociales y aprovechó para hacer un llamado a quienes practican pole dance a verificar que las barras estén correctamente instaladas antes de utilizarlas.

También reflexionó sobre el impacto que puede tener un sólo video en la vida de una persona.

“Soy mucho más que este incidente y espero que el contenido que cree después de esto lo demuestre”, expresó.

Finalmente, agradeció el apoyo que recibió de parte de numerosos usuarios y aseguró que dejará atrás este episodio.

“Esta experiencia ha sido mucho más difícil de lo que esperaba, pero agradezco a quienes me brindaron su apoyo. Doy por cerrado este capítulo y me concentro en lo que viene”, concluyó.

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