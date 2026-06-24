VIDEO: hombre golpea a presuntos soldados de EE. UU. y termina arrestado en Corea del Sur

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Hombre agrede a presuntos soldados de EE. UU. y acaba detenido. Foto: Getty Images

Un ciudadano estadounidense de aproximadamente 30 años fue arrestado en Corea del Sur luego de presuntamente agredir a dos integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante un incidente ocurrido en una calle de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Policía de Pyeongtaek, el hombre, identificado únicamente como Sr. A, fue detenido e investigado por cargos de agresión tras atacar a dos militares estadounidenses durante la madrugada del pasado 21 de marzo. De acuerdo con medios locales las autoridades señalaron que el sospechoso se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. se recomienda discreción.

Un estadounidense de 30 años fue arrestado por cargos de agresión en Pyeongtaek, Corea del Sur, después de supuestamente golpear a dos soldados estadounidenses mientras estaba ebrio, según informaron las autoridades policiales. pic.twitter.com/tmmgSaP5X0 — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) June 24, 2026

Presuntamente golpeó a dos soldados estadounidenses

Según el reporte policial, el incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas en una calle de Sinjang-dong, donde el hombre habría propinado un puñetazo a cada una de las víctimas, ambos soldados estadounidenses de aproximadamente 20 a 30 años.

Tras recibir una denuncia, elementos de la policía acudieron al lugar y realizaron la detención del sospechoso. Durante los interrogatorios iniciales, el detenido aseguró que no conocía a las víctimas y afirmó que reaccionó por enojo, ya que presuntamente fue ignorado e insultado cuando se encontró con ellas en la vía pública.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. se recomienda discreción.

A U.S. man in his 30s was taken into police custody after he assaulted two U.S. Forces Korea service members whom he had met on the street while he was intoxicated.

The drunk man was arrested at the scene by police who had responded to a report.

He claimed that he did not know… pic.twitter.com/5fgP4i0Hma — T_CAS videos (@tecas2000) June 24, 2026

Video del incidente se vuelve viral

El caso cobró notoriedad luego de que un video de la agresión comenzara a circular en redes sociales, en las imágenes muestran a un hombre de gran complexión física empujando y pateando a uno de los presuntos soldados estadounidenses. Posteriormente, también se observa cómo encara y amenaza a una mujer extranjera que se encontraba acompañando al grupo.

Momentos después, otro integrante del grupo intenta intervenir; sin embargo, recibe un fuerte golpe en el rostro por parte del agresor. Tras el puñetazo, la víctima cae al suelo y permanece inmóvil durante varios segundos, mientras otras personas observan la escena.

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