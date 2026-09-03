Hombre sobrevive tras ser alcanzado por un rayo; cámara capta el momento exacto

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Tormenta eléctrica. Foto: Cuartoscuro

Un hombre sobrevivió tras la caída de un rayo en Estados Unidos. El sujeto, identificado como Thomas Fahmy, fue impactado mientras caminaba por la calle con su paraguas para cubrirse de la lluvia que caía en la zona y pasaba junto a un árbol. Gracias a una cámara de seguridad se pudo captar el momento que ya circula en redes sociales.

Según reportes, Thomas Fahmy se dirigía a su automóvil para ir a Staten Island, Nueva York, supuestamente a una cita médica, cuando fue alcanzado por el rayo. De acuerdo con las imágenes, después de ser golpeado, el hombre cayó al piso y posteriormente logró ponerse de pie y solicitar apoyo.

🇺🇸 | Un hombre fue alcanzado por un rayo en la ciudad de Nueva York de EE.UU. pic.twitter.com/dtd0EkWnqP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 2, 2026

La grabación da cuenta de cómo el hombre camina de regreso a una casa para solicitar apoyo. Aunque lo hace lento, Thomas Fahmy parece no tener ningún tipo de secuela física tras el impacto del rayo; solamente se aprecia la ropa sucia por la caída al piso.

Fahmy habría descrito, en una entrevista, que el golpe del rayo fue“intenso”. Incluso, reveló que tuvo una sensación de tensión recorriendo todo su cuerpo.

De acuerdo con el relato recopilado por medios, también sintió ardor, hormigueo, dolor en los dos pies.

Hasta el momento, se desconoce el estado que guarda la salud de Thomas Fahmy luego de ser alcanzado por un rayo mientras caminaba por una calle en Estados Unidos.

Tras la publicación en redes sociales, cibernautas dividieron opiniones, pues mientras unos decían que se trataba de un milagro, otros más señalaron que, en realidad, fue el conjunto de diversos factores.

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