No caigas: los fraudes más comunes por el Día del Padre y cómo evitarlos

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Fraudes en el Día del Padre y cómo no caer en ellos. Foto: Cuartoscuro

El Día del Padre 2026 es una de las fechas comerciales más importantes del año en México, lo que también provoca un aumento en las ofertas, promociones y reservaciones en restaurantes.

Ante este escenario, especialistas y autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar fraudes, promociones engañosas y cobros indebidos que pueden afectar a los consumidores durante la celebración.

¿Qué fraudes son más comunes durante el Día del Padre 2026?

Durante esta temporada suelen incrementarse los intentos de fraude relacionados con compras en línea, tarjetas de regalo, supuestas promociones exclusivas y descuentos que circulan a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha advertido que los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de las compras para difundir ofertas falsas y obtener datos personales o bancarios de las víctimas.

Entre las señales de alerta destacan:

Descuentos excesivos o poco creíbles

Sitios web desconocidos o con errores en su dirección electrónica

Solicitudes de datos bancarios mediante enlaces enviados por mensajes

Promociones que exigen pagos anticipados sin ofrecer comprobantes

Recomendaciones para compras seguras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda realizar compras informadas y comparar precios antes de adquirir cualquier producto o servicio. También aconseja revisar cuidadosamente las condiciones de las promociones, garantías y políticas de devolución.

Algunas medidas para evitar problemas son:

Comparar precios en diferentes establecimientos

Verificar que las promociones estén claramente especificadas

Conservar tickets, facturas y comprobantes de pago

Revisar las garantías antes de concretar la compra

Comprar únicamente en sitios web oficiales y seguros

¿Qué debes revisar antes de reservar en un restaurante?

Las celebraciones en restaurantes también generan un incremento en las quejas de consumidores. Por ello, Profeco recuerda que los establecimientos deben respetar los precios exhibidos, las promociones anunciadas y las reservaciones confirmadas.

Antes de acudir a un restaurante se recomienda:

Solicitar confirmación de la reservación

Preguntar por posibles consumos mínimos

Verificar si existen cargos adicionales

Revisar el menú y los precios antes de ordenar

Además, la propina es voluntaria y no puede ser obligatoria ni incluirse automáticamente en la cuenta sin autorización del cliente.

¿Qué hacer si una promoción no se respeta?

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores deben cumplir las promociones y ofertas que anuncian al público. Si un comercio se niega a respetarlas, los consumidores pueden presentar una queja ante la Profeco.

Las autoridades también recomiendan guardar evidencia de la publicidad, capturas de pantalla, tickets o cualquier documento que ayude a acreditar el incumplimiento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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