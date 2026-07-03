Entregan 4 mil 300 becas en León; éstos son los montos para cada nivel escolar

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En León entregaron 4 mil 300 becas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En León, Guanajuato, fueron entregadas 4 mil 300 becas a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, informó el Gobierno municipal.

¿De cuánto fueron los montos de las becas en León?

La entrega fue encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien destacó que la educación es el mejor patrimonio que una familia puede heredar. Además, aseguró que ningún estudiante debe abandonar sus estudios por falta de recursos.

Los apoyos corresponden al programa Becas Educativas León 450 y se distribuyeron de la siguiente manera:

4 mil pesos para estudiantes de primaria y secundaria

5 mil pesos para estudiantes de preparatoria

6 mil pesos para estudiantes de universidad

Las autoridades prevén entregar 12 mil 500 Becas Educativas León, 450 durante este año, informó Entérate León, canal oficial de información del Gobierno municipal.

¿Para qué sirven las becas educativas?

Las becas educativas son apoyos económicos o en especie que buscan facilitar el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios. Entre sus principales objetivos se encuentran:

Reducir las barreras económicas

Evitar la deserción escolar

Reconocer el mérito académico

Promover la igualdad de oportunidades

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