¿Ya sabes cuándo es el próximo depósito de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

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Becas Rita Cetina y Benito Juárez reanudarán pagos; esto debes saber. Foto: Getty

Los estudiantes que son beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez esperan la siguiente dispersión del apoyo económico correspondiente a 2026. Sin embargo, las autoridades educativas confirmaron que durante julio y agosto no habrá depósitos, ya que ambos meses corresponden al periodo vacacional del ciclo escolar.

Los apoyos se entregan de forma bimestral y únicamente cubren 10 de los 12 meses del año, por lo que la próxima dispersión se realizará hasta el mes de octubre de 2026.

¿Por qué no habrá pago durante julio?

Las reglas de operación de ambos programas establecen que julio y agosto no forman parte del calendario de pagos, debido al receso escolar de verano.

Por esta razón, los estudiantes deberán esperar hasta el inicio del siguiente bimestre para recibir nuevamente el recurso económico.

¿Cuándo será el próximo depósito?

De acuerdo con el calendario de dispersión, el siguiente pago llegará en octubre de 2026, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Posteriormente, se realizará una última dispersión durante diciembre, que cubrirá el bimestre noviembre-diciembre, con lo que concluirán los pagos del año.

¿Cuántos pagos faltan en 2026?

Hasta ahora, las autoridades ya realizaron los depósitos correspondientes a los siguientes periodos:

Enero-febrero

Marzo-abril

Mayo-junio

Los pagos pendientes son:

Octubre: bimestre septiembre-octubre

bimestre Diciembre: bimestre noviembre-diciembre, último depósito del año

¿Cuándo terminó el último pago?

En el caso de la Beca Benito Juárez, la dispersión del bimestre mayo-junio concluyó el 26 de junio, con el depósito para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Por su parte, quienes reciben la Beca Rita Cetina también permanecerán sin depósitos durante julio y agosto, por lo que deberán esperar hasta octubre, cuando se reanude el calendario oficial de pagos para ambos programas.

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