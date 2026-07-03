Beca Rita Cetina: el documento importante para obtener el apoyo
Para formar parte de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina es indispensable cubrir los requisitos y presentar la documentación solicitada por las autoridades, como es el comprobante de domicilio.
De acuerdo con las autoridades, es necesario presentar alguno de los siguientes comprobantes de domicilio:
- Luz
- Gas
- Agua
- Predial
- Teléfono
Además, el documento no podrá ser mayor a los 6 meses de antigüedad.
En caso de no contar con alguno de esos documentos, las autoridades destacan en la sección de Solicitud de incorporación – Rita Cetina que se puede presentar otro, como lo es:
- Constancia de Autoridad Local o Constancia de Residencia, a fin de corroborar el domicilio de los beneficiarios a la beca que otorgan las autoridades.
¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca Rita Cetina?
Además de presentar los documentos necesarios, la familia aspirante a la Beca Rita Cetina también debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada
- No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal
¿Cuánto otorgan las autoridades por la Beca Rita Cetina?
La Beca Rita Cetina se otorga a los alumnos de educación primaria y secundaria de planteles públicos.
Para las familias que tienen un hijo en secundaria, la beca otorga mil 900 pesos bimestrales y en el caso de los hogares con dos o más estudiantes en este nivel, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.
El apoyo económico se entrega por cinco bimestres, pues julio y agosto son periodo vacacional.
En el caso de las familias con hijos en primaria, la beca entrega un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada uno.
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