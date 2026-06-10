¿Quiénes pueden recibir las Becas Pilares Bienestar 2026 en CDMX?

| 12:45 | Bryan Rivera González | Uno TV
¿Quiénes pueden recibir las Becas Pilares Bienestar 2026 en CDMX?
Hay distintos tipos de apoyos económicos. Foto: Cuartoscuro

Cualquier persona que esté registrada en uno de los programas puede obtener la Beca Pilares Bienestar 2026 en CDMX, que contempla apoyos de hasta mil 500 pesos mensuales, dependiendo del caso. Además, existe una remuneración de hasta 14 mil pesos para talleristas y coordinadores.

La Beca Pilares Bienestar 2026 está dirigida a personas que viven en la Ciudad de México (CDMX) y cursan:

  • Bachillerato en modalidad abierta, a distancia o en línea en instituciones públicas
  • Programas de alfabetización, primaria o secundaria del INEA
  • Usuarios registrados en Pilares que realizan actividades deportivas, culturales, educativas y de autonomía económica

El programa otorga un apoyo económico para contribuir a la permanencia y conclusión de los estudios impartidos en dichos espacios.

Estudiantes de Bachillerato

  • Apoyo: 1,000 pesos mensuales
  • Duración: hasta 10 ministraciones en el 2026

Personas inscritas en INEA

  • Apoyo: 1,000 pesos mensuales
  • Duración: hasta 10 ministraciones

Beca Desarrollo de Talento (usuarios de Pilares)

  • Apoyo: 1,500 pesos mensuales
  • Duración: hasta 12 ministraciones

Talleristas de Orientación Educativa

  • Apoyo: 9 mil pesos mensuales

Coordinadores de Beca PILARES

  • Apoyo: 14 mil pesos mensuales

¿Hay convocatoria abierta para obtener la Beca Pilares Bienestar 2026 en CDMX?

Las convocatorias más recientes para obtener alguna de las becas Pilares Bienestar en CDMX cerraron durante los primeros meses de este 2026.

Actualmente, el Subsistema de Educación Comunitaria Pilares está publicando los resultados de las personas beneficiarias que se inscribieron en dichos procesos.

Se recomienda a la ciudadanía estar al tanto de los canales oficiales entre enero y marzo del 2027, meses en que se ha abierto el registro en años anteriores.

Requisitos y documentos

Requisitos

  • Tener 15 años o más
  • Residir en la Ciudad de México
  • Estar inscrito en alguna modalidad educativa elegible

Documentación

  • CURP
  • Comprobante de domicilio de la CDMX
  • Documento que acredite los estudios que cursa la persona solicitante
  • Identificación oficial vigente (o la de madre, padre o tutor, en caso de menores de edad)
  • Documentación adicional establecida en la convocatoria correspondiente

Paso a paso para obtener la Beca Pilares Bienestar 2026 en CDMX

  1. Consulta la convocatoria vigente para saber fechas
  2. Obtén o verifica tu registro en algún programa Pilares
  3. Digitaliza tus documentos
  4. Ingresa a la plataforma de inscripción conforme a la convocatoria
  5. Captura tus datos y carga documentos
  6. Consulta resultados conforme al calendario de la convocatoria

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