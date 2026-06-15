Inician pagos de becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra; fechas oficiales

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Becas inician pago del bimestre mayo-junio. Foto: Cuartoscuro

Autoridades tienen buenas noticias para los jóvenes beneficiarios de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, pues se confirmó el calendario de pagos con las fechas oficiales en las que miles de estudiantes recibirán los depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio.

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos comenzaron este 15 de junio y culminarán hasta el viernes 26.

¿Cuándo depositan el bimestre mayo-junio de las becas para estudiantes?

Los primeros en recibir el pago son los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras A y B, por lo que, a partir de este 15 de junio verán reflejado el pago de la beca correspondiente al bimestre mayo -junio.

🚨 ¡Ya hay #calendario de pagos! 🚨



Si eres beneficiaria o beneficiario de continuidad de las #becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro o Gertrudis Bocanegra, ya puedes consultar cuándo recibirás tu depósito del bimestre mayo-junio. 🗓️💳



Revisa la fecha que te… pic.twitter.com/v2x6spb9MA — SEP México (@SEP_mx) June 15, 2026

Después, el calendario de pagos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra seguirá de la siguiente manera:

Martes 16 para la letra C

Miércoles 17 para las letras D, E y F

Jueves 18 para la letra G

Viernes 19 para las letras H, I, J, K y L

Lunes 22 para la letra M

Martes 23 para las letras N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 24 para la letra R

Jueves 25 para la letra S

Viernes 26 para las letras T, U, V, W, X, X, Y y Z

¿Cuánto recibirán los jóvenes por el pago del bimestre mayo-junio?

Los jóvenes que forman parte de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra reciben diferentes montos dependiendo a qué programa del Gobierno Federal pertenezcan.

Los estudiantes de nivel superior que sean parte de la beca , Jóvenes Escribiendo el Futuro reciben, de manera bimestral, 5 mil 800 pesos.

Por su parte la beca Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra otorgan mil 900 pesos cada una de manera bimestral.

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