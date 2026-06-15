Inician pagos de becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra; fechas oficiales

| 12:47 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Becas inician pago del bimestre mayo-junio.
Becas inician pago del bimestre mayo-junio. Foto: Cuartoscuro

Autoridades tienen buenas noticias para los jóvenes beneficiarios de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, pues se confirmó el calendario de pagos con las fechas oficiales en las que miles de estudiantes recibirán los depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio.

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos comenzaron este 15 de junio y culminarán hasta el viernes 26.

¿Cuándo depositan el bimestre mayo-junio de las becas para estudiantes?

Los primeros en recibir el pago son los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras A y B, por lo que, a partir de este 15 de junio verán reflejado el pago de la beca correspondiente al bimestre mayo -junio.

Después, el calendario de pagos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra seguirá de la siguiente manera:

  • Martes 16 para la letra C
  • Miércoles 17 para las letras D, E y F
  • Jueves 18 para la letra G
  • Viernes 19 para las letras H, I, J, K y L
  • Lunes 22 para la letra M
  • Martes 23 para las letras N, Ñ, O, P y Q
  • Miércoles 24 para la letra R
  • Jueves 25 para la letra S
  • Viernes 26 para las letras T, U, V, W, X, X, Y y Z

¿Cuánto recibirán los jóvenes por el pago del bimestre mayo-junio?

Los jóvenes que forman parte de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra reciben diferentes montos dependiendo a qué programa del Gobierno Federal pertenezcan.

Los estudiantes de nivel superior que sean parte de la beca , Jóvenes Escribiendo el Futuro reciben, de manera bimestral, 5 mil 800 pesos.

Por su parte la beca Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra otorgan mil 900 pesos cada una de manera bimestral.

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