Apoyos Bienestar 2026: cuál otorga hasta 5 mil 800 pesos; requisitos

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Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5 mil 800 pesos. Foto: Cuartoscuro

Entre los Programas para el Bienestar 2026, hay uno que entrega un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales: la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigida a estudiantes de educación superior que cumplen con los criterios establecidos por el Gobierno de México.

De acuerdo con la información oficial actualizada en agosto de 2026, el apoyo puede recibirse durante los 10 meses del ciclo escolar, sin contar julio y agosto, y hasta por un máximo de 45 meses, siempre que la persona beneficiaria mantenga los requisitos y solicite la beca en cada convocatoria.

¿Quién puede recibir los 5 mil 800 pesos?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o equivalentes que estén inscritos en instituciones públicas de educación superior consideradas prioritarias o susceptibles de atención.

Entre las instituciones contempladas se encuentran:

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural

Escuelas Normales Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud de la Ciudad de México

Universidad de la Salud del estado de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria

Además, uno de los criterios generales es no recibir simultáneamente otra beca federal destinada al mismo propósito.

¿Cuáles son los requisitos de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Los requisitos dependen del tipo de institución en la que estudie la persona solicitante y de los criterios de priorización establecidos para 2026.

Para estudiantes de escuelas prioritarias, la Coordinación Nacional de Becas contempla, entre otros aspectos, que provengan de una primaria o secundaria prioritaria y estén actualmente inscritos en alguna de las universidades atendidas por el programa.

En instituciones susceptibles de atención también pueden considerarse factores como haber cursado la educación básica en una escuela prioritaria, pertenecer a determinados grupos prioritarios o acreditar condiciones socioeconómicas específicas.

La información oficial señala que los criterios pueden variar según la institución educativa y el proceso de selección.

¿Cuándo es el registro para recibir 5 mil 800 pesos?

Aquí hay un punto importante para 2026: la página oficial de la beca no establece actualmente una fecha nueva de registro que permita afirmar que habrá una convocatoria en septiembre.

La Coordinación Nacional de Becas indica que próximamente informará los detalles para realizar la solicitud en línea. El proceso contempla una etapa de asambleas informativas, posteriormente el registro en línea y, para quienes resulten seleccionados, la entrega de tarjetas.

En convocatorias anteriores, el trámite se ha realizado mediante el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Por ello, quienes estén interesados deben esperar el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para conocer las fechas exactas de registro correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

¿Cómo se solicita la beca?

Una vez abierta la convocatoria, el proceso contempla el registro en el sistema correspondiente y la validación de los datos escolares proporcionados por la institución de educación superior.

La solicitud se realiza de manera gratuita. La Coordinación Nacional de Becas también señala que puede solicitarse orientación a través del número 079, disponible todos los días, las 24 horas.

Es importante no entregar dinero a terceros para realizar el trámite, pues los procedimientos de los programas de Becas para el Bienestar son gratuitos.

¿El apoyo de 5 mil 800 pesos es para todos los estudiantes?

No. El monto de 5 mil 800 pesos bimestrales corresponde específicamente a Jóvenes Escribiendo el Futuro y no se entrega automáticamente a cualquier estudiante universitario.

La selección depende de los criterios del programa, la institución educativa, la situación de la persona solicitante y la disponibilidad presupuestaria.

Por ello, antes de realizar cualquier trámite, se recomienda revisar si la universidad aparece dentro del catálogo de instituciones atendidas y esperar la convocatoria oficial correspondiente.

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