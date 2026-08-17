Beca Rita Cetina ya puede usarse para útiles y uniformes antes del regreso a clases

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Compra de útiles escolares. Foto: Cuartoscuro.

Los padres de familia de millones de estudiantes de primaria pública ya pueden utilizar la Beca Rita Cetina para adquirir útiles y uniformes escolares, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, durante la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026, que se llevó a cabo este fin de semana en la Expo Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Beca Rita Cetina: ¿Dónde se puede usar la tarjeta?

De acuerdo con la SEP, las familias cuentan con distintas opciones para utilizar el recurso destinado a la compra de artículos escolares.

La tarjeta de la Beca Rita Cetina puede utilizarse en:

Las Ferias de Regreso a Clases de Profeco

Centros comerciales

Tiendas de autoservicio donde se comercialicen los artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar

Delgado Carrillo señaló que el programa beneficiará a cerca de 10 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas, mediante apoyos para la compra de uniformes y materiales escolares.

Ferias de Regreso a Clases Profeco ofrecen útiles y uniformes

Las Ferias de Regreso a Clases Profeco 2026 reúnen a fabricantes y proveedores de artículos que forman parte de las compras que realizan las familias antes del inicio del ciclo escolar.

En estos espacios se ofrecen productos como:

Útiles escolares

Uniformes

Mochilas

Calzado

Además de la venta de artículos escolares, las ferias cuentan con servicios gratuitos, entre ellos cortes de cabello, expedición de certificados médicos y actividades educativas dirigidas a estudiantes y sus familias.

Las autoridades federales señalaron que las familias pueden acudir a las 55 ferias distribuidas en el país para comparar precios, adquirir productos escolares y, cuando corresponda, recibir la tarjeta de la Beca Rita Cetina antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regreso a clases 2026: ¿cuándo inicia el ciclo escolar?

El regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026. Por ello, la entrega y utilización de las tarjetas de la Beca Rita Cetina ocurre durante las semanas previas al inicio de actividades escolares.

La SEP informó que el apoyo busca beneficiar a estudiantes de primaria pública y permitir que sus familias destinen el recurso a la adquisición de útiles, uniformes y materiales escolares necesarios para el nuevo ciclo.

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