Hasta mil 180 pesos para útiles y uniformes escolares en CDMX

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Apoyo para útiles escolares. Foto Cuarto Oscuro

El programa Uniformes y Útiles Escolares 2026 otorgará un apoyo de hasta mil 180 pesos a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, con el propósito de contribuir a los gastos del regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo, el beneficio está dirigido a alumnas y alumnos de instituciones públicas que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación. El monto del apoyo depende del nivel educativo y se deposita directamente en la tarjeta del programa correspondiente.

El regreso a clases representa uno de los principales gastos para las familias debido a la compra de uniformes, útiles escolares, mochilas, calzado y otros materiales necesarios para el inicio del ciclo escolar. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene este programa de apoyo económico para estudiantes de educación básica.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo para útiles y uniformes escolares 2026?

El programa está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México de los siguientes niveles y modalidades:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Centros de Atención Múltiple (CAM)

Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)

Otras instituciones públicas participantes

El Fideicomiso Bienestar Educativo informó que las y los estudiantes deben estar registrados en los programas sociales correspondientes o realizar su inscripción dentro de los plazos establecidos cuando se trate de nuevos ingresos.

La autoridad educativa será la encargada de validar la información proporcionada antes de autorizar el depósito del apoyo económico.

¿Cuánto dinero entregan para útiles y uniformes escolares?

Para el ciclo escolar 2026-2027, el apoyo económico varía de acuerdo con el nivel educativo.

Los montos establecidos son:

Preescolar: 970 pesos

Primaria: mil 100 pesos

Secundaria: hasta mil 180 pesos

Centros de Atención Múltiple (CAM): 1,150 pesos

El recurso puede utilizarse para adquirir artículos relacionados con el regreso a clases, entre ellos:

Uniformes escolares

Mochilas

Zapatos

Cuadernos

Papelería

Otros artículos escolares autorizados por el programa

¿Cómo consultar si eres beneficiario del apoyo escolar?

Las familias pueden verificar si forman parte del padrón de beneficiarios mediante la plataforma oficial del Fideicomiso Bienestar Educativo o consultando la información publicada por el Gobierno de la Ciudad de México.

En el caso de estudiantes de nuevo ingreso, será necesario completar el proceso de inscripción y esperar la validación de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Una vez aprobado el registro, el depósito del apoyo se realizará conforme al calendario oficial y a la disponibilidad presupuestal.

El Fideicomiso Bienestar Educativo indicó que el registro en los programas sociales correspondientes y la validación de la información son requisitos para acceder al apoyo económico destinado a la compra de útiles y uniformes escolares durante el ciclo escolar 2026-2027.

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