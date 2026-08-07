¿Cuándo termina el pago de la Beca Rita Cetina 2026 para útiles escolares?

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Los alumnos de primaria y preescolar también recibirán su beca. Foto: Cuartoscuro

El 14 de agosto terminan los pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria, destinada a la compra de útiles y uniformes escolares para el ciclo escolar 2026–2027.

Las familias beneficiarias de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” para estudiantes de primaria ya comenzaron a recibir este apoyo.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que se depositará de manera escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido de la persona beneficiaria.

¿Cuándo se paga la Beca Rita Cetina 2026 para útiles escolares?

Los pagos de la Beca Rita Cetina para útiles escolares iniciaron el lunes 3 de agosto y concluirán el viernes 14 de agosto de 2026, conforme al calendario oficial.

A y B : Lunes 3 de agosto

: Lunes 3 de agosto C : Martes 4 de agosto

: Martes 4 de agosto D, E y F : Miércoles 5 de agosto

: Miércoles 5 de agosto G : Jueves 6 de agosto

: Jueves 6 de agosto H, I, J, K y L : Viernes 7 de agosto

: Viernes 7 de agosto M : Lunes 10 de agosto

: Lunes 10 de agosto N, Ñ, O, P y Q : Martes 11 de agosto

: Martes 11 de agosto R : Miércoles 12 de agosto

: Miércoles 12 de agosto S : Jueves 13 de agosto

: Jueves 13 de agosto T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 14 de agosto

Sigue vigente el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para primaria.



El apoyo anual es de $2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, con depósito de acuerdo con la inicial del primer apellido. pic.twitter.com/XangQNVom3 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 7, 2026

¿Qué hacer si no recibes el depósito?

Si el depósito no se refleja en la tarjeta del Banco del Bienestar, la Coordinación Nacional de Becas recomienda:

Verificar que corresponda la fecha asignada según la inicial del primer apellido.

Consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para conocer avisos relacionados con el operativo de pagos.

para conocer avisos relacionados con el operativo de pagos. Revisar la información emitida por la escuela o por los canales oficiales del programa.

¿En qué consiste la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes?

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” está dirigida a estudiantes de educación primaria inscritos en escuelas públicas.

Sus principales características son:

Monto: 2 mil 500 pesos por estudiante.

2 mil 500 pesos por estudiante. Periodicidad: Pago anual.

Pago anual. Objetivo: Apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares para el inicio del ciclo escolar.

Apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares para el inicio del ciclo escolar. Forma de pago: Depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a la madre, padre, tutora o tutor registrado en el programa.

En cambio, el apoyo para secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, 700 extra por cada alumno dentro de un mismo hogar.

La Coordinación de Becas dará a conocer en los próximos días las fechas de pago de este depósito correspondiente al bimestre julio-agosto.

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