¡Atención beneficiarios! Entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina terminará en julio; esto debes hacer

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Ya hay fecha para las tarjetas de la Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro

Las familias beneficiarias de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina para primaria deben estar atentas, ya que autoridades confirmaron que la entrega de tarjetas para acceder al apoyo económico de 2 mil 500 pesos terminará el próximo 31 de julio, fecha límite para recibir el plástico del programa impulsado por el Gobierno Federal.

La distribución de tarjetas comenzó el pasado 18 de mayo y, de acuerdo con autoridades, durante este periodo se realizará la entrega de más de 5 millones de plásticos para que los beneficiarios puedan acceder al recurso económico contemplado en este apoyo.

La beca está dirigida a familias que realizaron su solicitud durante marzo y cuyo resultado fue favorable, por lo que únicamente ellas podrán recibir la tarjeta correspondiente.

¿Quiénes recibirán la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Autoridades explicaron que las tarjetas serán entregadas exclusivamente a las familias que completaron su registro a la beca en marzo y que posteriormente obtuvieron una respuesta favorable en el proceso.

Si realizaste el trámite y resultaste beneficiario, es importante mantenerte atento a la información oficial para no perder la entrega.

¿Cómo saber cuándo te entregarán tu tarjeta?

Las autoridades informaron que cada familia beneficiaria será notificada sobre la fecha, lugar y hora de entrega mediante dos vías principales:

A través de la escuela de sus hijos

Mediante canales estatales de WhatsApp

Por ello, recomiendan mantenerse pendiente de estos medios para conocer cuándo acudir por el plástico.

Documentos necesarios para recibir la tarjeta

Para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina será necesario presentar documentos tanto del padre, madre o tutor como del estudiante.

Documentos del padre, madre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Documentos del estudiante

Acta de nacimiento

CURP

Ojo: la entrega termina el 31 de julio

Las autoridades reiteraron que el último día para repartir las tarjetas será el 31 de julio, por lo que las familias beneficiarias deben mantenerse atentas a la información que recibirán a través de sus escuelas o canales oficiales de WhatsApp.

La entrega de estos plásticos permitirá a los beneficiarios acceder al apoyo económico de 2 mil 500 pesos previsto dentro del programa.

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