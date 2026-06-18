Beca Benito Juárez: revisa cuando te toca el depósito de junio 2026 si aun no lo recibes

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Beca Benito Juárez para alumnos de Bachillerato. Fotos: Cuartoscuro

El pasado 15 de junio de 2026 comenzó la dispersión de la Beca Benito Juárez, un apoyo económico dirigido a estudiantes de bachillerato y preparatoria pública para ayudarles a concluir sus estudios. De acuerdo con el calendario oficial, todavía hay beneficiarios que faltan por recibir su depósito correspondiente a este bimestre.

Los estudiantes contemplados en el programa recibirán mil 900 pesos directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar. Aquí en Uno TV te explicamos qué día te corresponde el pago.

¿Qué día depositan la Beca Benito Juárez en junio de 2026?

Los pagos se realizan conforme a la inicial del primer apellido del estudiante.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Lunes 15 de junio: A y B.

A y B. Martes 16 de junio: C.

C. Miércoles 17 de junio: D, E y F.

D, E y F. Jueves 18 de junio: G.

G. Viernes 19 de junio: H, I, J, K y L.

H, I, J, K y L. Lunes 22 de junio: M.

M. Martes 23 de junio: N, Ñ, O, P y Q.

N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 24 de junio: R.

R. Jueves 25 de junio: S.

S. Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y y Z.

Si ya pasó la fecha que te correspondía y el depósito no aparece, las autoridades recomiendan revisar el Buscador de Estatus y verificar que tu tarjeta del Banco del Bienestar esté activa.

¿Habrá depósito de la Beca Benito Juárez en julio y agosto?

No. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar señala que este apoyo se entrega únicamente durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, por lo que julio y agosto no se pagan, al considerarse periodo vacacional.

La beca otorga mil 900 pesos bimestrales y puede recibirse hasta por 40 meses, siempre y cuando el estudiante continúe inscrito en una escuela pública.

¿Cómo inscribirse a la Beca Benito Juárez?

El registro se realiza en línea cuando la Coordinación Nacional abre la convocatoria correspondiente.

Para incorporarse, los estudiantes deben cumplir estos requisitos:

Estar inscritos en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta.

en modalidad escolarizada o mixta. Tener hasta 25 años cumplidos .

. No recibir otra beca federal con el mismo propósito.

El trámite se realiza a través de la plataforma oficial de la beca, donde se solicita crear o ingresar con una cuenta Llave MX, capturar los datos escolares y adjuntar la documentación requerida.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las convocatorias oficiales, ya que los periodos de registro se habilitan por tiempo limitado y cada generación debe completar el proceso para incorporarse al programa.

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