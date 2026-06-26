¡Atención, estudiantes! Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿habrá pago en julio?

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Becas Rita Cetina y Benito Juárez, ¿si habrá pago en julio?. Foto: Getty

Miles de estudiantes beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez esperan conocer la fecha del siguiente depósito correspondiente a 2026. Sin embargo, las autoridades ya aclararon que durante julio no se realizará ningún pago, debido al periodo vacacional del ciclo escolar.

Los apoyos económicos de ambos programas se entregan de forma bimestral y cubren 10 de los 12 meses del año, por lo que los meses de julio y agosto no forman parte del calendario de dispersión.

¿Por qué no habrá depósito en julio?

De acuerdo con las reglas de operación de los programas, no se realizan pagos durante julio y agosto, ya que corresponden al periodo vacacional de verano.

Por ello, quienes reciben la Beca Benito Juárez o la Beca Rita Cetina deberán esperar hasta el siguiente bimestre para volver a recibir el apoyo económico.

¿Cuándo volverán a depositar la beca?

Tras la pausa de verano, el próximo depósito está previsto para octubre de 2026, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Posteriormente, los beneficiarios recibirán el último pago del año en diciembre, que cubrirá el bimestre noviembre-diciembre.

¿Cuántos pagos faltan por recibir en 2026?

El calendario de pagos contempla cinco depósitos bimestrales durante el año. Hasta el momento, ya fueron entregados los correspondientes a:

Enero-febrero

Marzo-abril

Mayo-junio

Durante julio y agosto no habrá dispersión por vacaciones escolares.

Los pagos pendientes son:

Octubre: correspondiente al bimestre septiembre-octubre

correspondiente al bimestre Diciembre: correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, último depósito del año

Último pago de junio concluye este 26 de junio

En el caso de la Beca Benito Juárez, el calendario de pagos del bimestre mayo-junio concluye este viernes 26 de junio, cuando reciben su depósito los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, el siguiente depósito será hasta el bimestre septiembre-octubre, por lo que tampoco recibirán recursos durante julio.

Con ello, ambos programas entrarán en la pausa habitual del periodo vacacional y retomarán la dispersión de apoyos durante octubre, conforme al calendario establecido por las autoridades educativas.

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