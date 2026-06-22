Becas para el Bienestar buscan reducir desigualdades desde la educación: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las Becas para el Bienestar ayudan a reducir las desigualdades entre estudiantes y fomentan que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios. Informó que actualmente estos apoyos benefician a 12 millones 876 mil 579 estudiantes de todo el país, mediante una inversión de 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos.

“Nosotros nos vamos más por las becas universales en la medida en que el presupuesto lo permita, pero es mejor que todos lleguen con un apoyo, para útiles, uniformes y lo que requieran las mamás y los papás para sus hijos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Becas para el Bienestar buscan reducir desigualdades

La presidenta afirmó que el objetivo de las Becas para el Bienestar es que las condiciones económicas no sean un obstáculo para que las y los estudiantes permanezcan en las aulas.

“Impulsamos que las niñas y los niños estudien, salgan adelante, pero es importante que todos lleguen parejos a la escuela, que busquemos la manera de disminuir desigualdades”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

También destacó que la política de apoyos universales es posible gracias a la recaudación y al combate a la corrupción, lo que permite destinar recursos tanto a programas sociales como a obras públicas.

“Lo más reconocido por la gente es la honestidad. No tendríamos los Programas para el Bienestar, las becas a las niñas y los niños, el billón de pesos que estamos destinando de apoyo directo a la población, las obras públicas que estamos desarrollando, la cercanía, la entrega, las salidas permanentes para escuchar a la gente. Si no hubiera honestidad, sería imposible que eso existiera y eso lo sabe la gente”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así se distribuyen las Becas para el Bienestar

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que la Beca Rita Cetina beneficia a 8 millones 216 mil 801 estudiantes de educación básica, con una inversión superior a 13 mil 116 millones de pesos.

En tanto, la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior llega a 4 millones 180 mil 747 alumnos, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a 479 mil 31 estudiantes de educación superior.

Además, la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra beneficia a 55 mil 924 estudiantes.

Anuncian pagos y entrega de tarjetas

Las autoridades informaron que ya se han entregado 2.1 millones de tarjetas para el apoyo de uniformes y útiles escolares de la Beca Rita Cetina, equivalente al 42% de la meta prevista.

También anunciaron que en agosto comenzará la dispersión del apoyo anual de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares.

Asimismo, desde este 22 de junio inició el pago para los beneficiarios de las becas de educación media superior y superior cuyo primer apellido comienza con la letra M. La convocatoria para nuevos registros de todas las becas volverá a abrirse durante septiembre.

Las autoridades recordaron que los beneficiarios pueden consultar su saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar o llamando al 800 900 2000, opción 1, donde se deberán ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el año de nacimiento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.