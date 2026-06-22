Becas de hasta 5 mil 800 pesos siguen esta semana; checa cuándo te toca cobrar

GENERANDO AUDIO...

Beca Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro.

Durante la última semana de junio concluirán los pagos de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, cuyos beneficiarios recibirán mil 800 y 5 mil 800 pesos, respectivamente.

El pasado 15 de junio de 2026, el Gobierno Federal empezó con los depósitos de ambos apoyos, correspondientes al bimestre mayo-junio.

En la última semana de junio, los pagos de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizan conforme a la inicial del primer apellido del estudiante.

Calendario de pagos

Lunes 22 de junio: M.

Martes 23 de junio: N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 24 de junio: R.

Jueves 25 de junio: S.

Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y y Z.

En caso de que no caiga el pago en junio, revisa el Buscador de Estatus o verifica que esté activa la cuenta del Banco de Bienestar inscrita para la Beca Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Habrá depósito de las becas Bienestar en julio y agosto?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no hace ningún depósito en julio y agosto, debido a las vacaciones de verano; este apoyo solo abarca los 10 meses que dura el ciclo escolar.

La beca Benito Juárez entrega mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato o profesional técnico bachiller inscritos en escuelas públicas. Abarca los cinco bimestres del ciclo escolar y tiene como objetivo disminuir la deserción escolar.

En cambio, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro contempla un monto de 5 mil 800 pesos bimestrales para licenciatura, técnico superior universitario o profesional de escuelas públicas.

Además, este apoyo prioriza a alumnos de escuelas identificadas como prioritarias o susceptibles de atención, según la Coordinación Nacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.