Becas de hasta 5 mil 800 pesos siguen esta semana; checa cuándo te toca cobrar

| 12:11 | Bryan Rivera González | Uno TV
Beca Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro.

Durante la última semana de junio concluirán los pagos de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, cuyos beneficiarios recibirán mil 800 y 5 mil 800 pesos, respectivamente. 

El pasado 15 de junio de 2026, el Gobierno Federal empezó con los depósitos de ambos apoyos, correspondientes al bimestre mayo-junio.

En la última semana de junio, los pagos de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizan conforme a la inicial del primer apellido del estudiante.

Calendario de pagos

  • Lunes 22 de junio: M.
  • Martes 23 de junio: N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 24 de junio: R.
  • Jueves 25 de junio: S.
  • Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y y Z.

En caso de que no caiga el pago en junio, revisa el Buscador de Estatus o verifica que esté activa la cuenta del Banco de Bienestar inscrita para la Beca Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Habrá depósito de las becas Bienestar en julio y agosto?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no hace ningún depósito en julio y agosto, debido a las vacaciones de verano; este apoyo solo abarca los 10 meses que dura el ciclo escolar.

La beca Benito Juárez entrega mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato o profesional técnico bachiller inscritos en escuelas públicas. Abarca los cinco bimestres del ciclo escolar y tiene como objetivo disminuir la deserción escolar.

En cambio, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro contempla un monto de 5 mil 800 pesos bimestrales para licenciatura, técnico superior universitario o profesional de escuelas públicas.

Además, este apoyo prioriza a alumnos de escuelas identificadas como prioritarias o susceptibles de atención, según la Coordinación Nacional.

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