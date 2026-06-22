Anuncian nueva fecha de inscripción de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

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Habrá nuevo registro para las becas bienestar. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Alumnos que aún no cuenten con la Beca Rita Cetina o la Beca Benito Juárez que otorga el Gobierno federal podrán inscribirse la siguiente jornada de registros que abrirán las autoridades durante septiembre, confirmó Julio César León Trujillo, titular de la coordinación nacional de becas para el bienestar.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, León Trujillo aseguró que se abrirá el registro para todas las becas que se reparten a alumnos de diferentes niveles educativos.

“Si algún papá, alguna mamá, no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos”. Julio César León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Sin embargo, el funcionario no detalló las fechas exactas en las que se abrirá el registro de las becas.

¿Qué pasa con los que van de primaria a secundaria?

Además, León Trujillo explicó el depósito que se hará en agosto será parte de los pagos del ciclo escolar 2025-2026. Por lo que en el caso de los alumnos que pasan de primaria a secundaria tendrán que hacer un nuevo trámite.

“Lo que vamos a dispersar en agosto corresponde al ciclo escolar 2025-2026, entonces estarán recibiendo el apoyo de útiles y uniformes, y una vez que pasen a secundaria en septiembre tendrán que registrarse en septiembre nuevamente a la beca para que pasen a la Beca Rita Cetina de secundaria que tiene una modalidad ya no de un pago único al ciclo escolar sino ya es un depósito bimestral”. Julio César León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

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