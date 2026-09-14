Beca Benito Juárez: registro abre el 21 de septiembre y el apoyo llega hasta 9 mil 500 pesos

GENERANDO AUDIO...

Beca Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro

La Beca Benito Juárez 2026 abrirá su periodo de registro para nuevos beneficiarios del 21 al 30 de septiembre de 2026, como parte del proceso de incorporación al ciclo escolar 2026-2027. El programa está dirigido a estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas, quienes pueden recibir hasta 9 mil 500 pesos por ciclo escolar.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez contempla a estudiantes de bachillerato, profesional técnico bachiller y modalidades equivalentes que se encuentren inscritos en el periodo escolar vigente.

De acuerdo con la información proporcionada para el proceso de incorporación, las y los estudiantes pueden acceder al apoyo si tienen hasta 25 años cumplidos y cumplen con los demás requisitos establecidos por el programa.

Esto significa que la Beca Benito Juárez no está limitada a jóvenes de entre 15 y 25 años. La edad mínima de 15 años no aparece como requisito para recibir el apoyo, ya que el criterio está relacionado con cursar educación media superior y tener hasta 25 años cumplidos.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Benito Juárez en 2026?

Durante 2026, el monto de la Beca Benito Juárez es de mil 900 pesos bimestrales durante los 10 meses que comprende el ciclo escolar.

Con cinco pagos bimestrales, una persona beneficiaria puede recibir hasta 9 mil 500 pesos por ciclo escolar.

Los depósitos no se realizan durante julio y agosto, debido a que estos meses corresponden al periodo vacacional. El apoyo puede mantenerse durante un máximo de 40 meses, siempre que la persona continúe inscrita y cumpla con las condiciones establecidas por el programa.

De esta manera, el monto total que puede recibir un estudiante depende de que conserve su condición de beneficiario durante el ciclo escolar y cumpla con los requisitos correspondientes.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez de educación media superior está dirigida a estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas para el programa. Entre ellas se encuentran:

Estar inscrito en bachillerato, profesional técnico bachiller o algún equivalente

Cursar los estudios en una escuela pública

Estar inscrito en el periodo escolar vigente

Tener hasta 25 años cumplidos

No recibir otra beca con el mismo propósito otorgada por programas federales

El apoyo está dirigido a estudiantes de educación media superior en escuelas públicas. Por ello, tener hasta 25 años no es suficiente para solicitarlo, ya que también es necesario estar inscrito en alguno de los niveles educativos contemplados.

¿Cuándo será el registro de la Beca Benito Juárez?

Si bien hasta el momento de la publicación de esta nota, la página oficial no habilita aún el registro. El periodo de incorporación para nuevos beneficiarios está previsto del 21 al 30 de septiembre de 2026.

El registro se realizará en línea mediante la plataforma oficial de la Beca Benito Juárez. Para comenzar el trámite será necesario contar con una cuenta Llave MX.

Del 21 al 30 de septiembre estará abierto el registro en línea para Becas Bienestar.

Media Superior: https://t.co/aVbH6RVUmr

Superior: https://t.co/JxysT87bcq

El trámite debe realizarse según el nivel que curse cada estudiante. pic.twitter.com/7LwVP18BMU — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 4, 2026

Quienes todavía no tengan una cuenta deberán crearla antes de iniciar el proceso de registro.

Una vez dentro de la plataforma correspondiente, el estudiante deberá ingresar con su Llave MX y comenzar el procedimiento de incorporación.

El periodo señalado corresponde específicamente al registro para el ciclo escolar 2026-2027, por lo que es importante considerar las fechas establecidas para completar el trámite.

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

Para realizar el trámite de la Beca Benito Juárez, los estudiantes deberán tener preparados determinados datos y documentos.

Entre la información solicitada se encuentra:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

de la escuela Comprobante de domicilio digitalizado

En el caso de estudiantes menores de edad, también será necesario proporcionar información de la madre, padre, tutora o tutor.

Entre los datos y documentos que pueden solicitarse se encuentran:

CURP de la madre, padre, tutora o tutor

de la madre, padre, tutora o tutor Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

La identificación oficial puede corresponder a documentos contemplados por el programa, entre ellos INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir.

Antes de comenzar el registro también se recomienda contar con la CURP certificada y tener digitalizados los documentos que serán solicitados durante el proceso.

¿Cuándo se entregará el dinero de la Beca Benito Juárez?

Completar el registro de la Beca Benito Juárez no significa que el depósito se realice de manera inmediata.

Primero deben validarse los datos proporcionados y completarse el proceso de incorporación al programa. Posteriormente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informa sobre el estatus de la solicitud y la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar correspondiente.

Para el ciclo escolar 2026-2027, el primer bimestre corresponde a septiembre-octubre. Los pagos se realizan de acuerdo con el calendario que establezca la autoridad.

La información del programa también contempla que durante julio y agosto no se realizan depósitos, debido a que esos meses corresponden al periodo vacacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.