Tlalnepantla abre registro para apoyo de 4 mil 200 pesos a jóvenes; ve requisitos

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Tlalnepantla abrió registro para apoyo de 4 mil 200 pesos. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz publicó la convocatoria del programa “Juventudes Haciendo Historia 2026”, que otorgará apoyos económicos para jóvenes de entre 18 y 29 años que cursen licenciatura o posgrado.

El registro estará abierto hasta el 9 de septiembre.

El programa busca impulsar la permanencia escolar y la conclusión de estudios superiores mediante un apoyo total de 4 mil 200 pesos, dividido en dos entregas de 2 mil 100 pesos cada una.

¿Cómo hacer el registro al apoyo en Tlalnepantla?

Las personas interesadas deberán realizar su registro en la plataforma digital del programa habilitada por el ayuntamiento.

Los aspirantes deberán llenar y firmar el Formato Único de Registro de Beneficiarios y cargar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio en Tlalnepantla

Constancia de estudios vigente que acredite inscripción y promedio

Requisitos de inscripción

Para participar, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años de edad

de edad Residir en Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Cursar actualmente una licenciatura o posgrado

Contar con un promedio mínimo de 8.0

Las autoridades municipales señalaron que los documentos deben encontrarse completos y actualizados para evitar contratiempos durante el proceso de validación.

Criterios de selección y causas de rechazo

En caso de que el número de solicitudes supere los apoyos disponibles, se dará prioridad a estudiantes con mejor promedio académico, habitantes de zonas con mayor marginación, mujeres y juventudes que pertenezcan a grupos en situación de desigualdad.

La convocatoria también establece que serán rechazadas las solicitudes con documentación incompleta, alterada o presentada fuera de tiempo, así como aquellas que no acrediten residencia en Tlalnepantla de Baz o un promedio mínimo de 8.0.

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