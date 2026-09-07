CURP certificada, requisito clave para el registro de Becas Bienestar 

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CURP Certificada es necesaria para registro de Becas Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El registro de las Becas Bienestar, tanto de la Beca Rita Cetina como de la Beca Benito Juárez, está próximo a abrir en septiembre, por lo que las familias deben contar con la documentación necesaria, entre ella la CURP certificada de los estudiantes.

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Verifica que tenga esta leyenda y estarás un paso más cerca de los próximos periodos de registro a las #BecasBienestar. 🙌 pic.twitter.com/DuLfDmD3EK — BecasBenito (@BecasBenito) September 6, 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que durante este mes habrá un nuevo registro, aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta. Para realizar el trámite será necesario contar con los documentos solicitados y verificar que la CURP cumpla con las condiciones requeridas.

La CURP debe estar certificada para el registro de las Becas Bienestar

Para registrar a un estudiante en las Becas Bienestar, la CURP debe estar certificada. Esto significa que el documento debe mostrar la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”.

Para saber si el documento está correcto, se debe revisar que dicha leyenda aparezca de forma visible en la constancia de CURP del estudiante. Si no cuenta con ella, se debe acudir al Registro Civil más cercano para realizar la verificación correspondiente antes de solicitar la beca.

La leyenda permite identificar que la CURP fue verificada con el Registro Civil. Por ello, antes de iniciar el registro, se debe revisar que aparezca en el documento del estudiante.

¿Cuáles son los requisitos para las Becas Bienestar?

Además de la CURP certificada, las familias deberán contar con documentación tanto de la madre, padre o tutor como del estudiante o estudiantes que serán registrados.

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado, con fecha no mayor a tres meses

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

La documentación deberá estar disponible para realizar el registro cuando la convocatoria correspondiente sea habilitada.

El próximo registro de las Becas Bienestar será en septiembre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) anunció que en septiembre habrá un nuevo periodo de registro para las Becas Bienestar. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer el día exacto en que comenzará el trámite.

La fecha y los detalles del registro serán informados mediante los canales oficiales de la CNBBBJ. Por ello, las familias interesadas deberán consultar estos medios para conocer cuándo podrán realizar la solicitud y completar el proceso.

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