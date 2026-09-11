¿Vas a solicitar la Beca Rita Cetina? Descubre cómo crear tu llave MX

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Cómo crear tu llave MX en 7 pasos. Foto: Cuartoscuro/gob.mx

Los alumnos que deseen contar con la Beca Rita Cetina deberán tener una Llave MX, ya que es uno de los requisitos para realizar el trámite del apoyo. La cuenta debe ser creada por la madre, padre o tutor del menor de edad.

Es importante precisar que este trámite es completamente gratuito. Para facilitar el proceso, a continuación se presentan los pasos que deberán seguir las personas responsables para crear una cuenta de Llave MX.

Con la #LlaveMX🗝️ facilitamos a las personas el acceso a los trámites y servicios en los portales del gobierno.



Ahorra tiempo y abre tu cuenta

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7 pasos para realizar el trámite de tu Llave MX

Paso 1. Ingresa al sitio de Llave MX

Localiza en tu navegador la página oficial de Llave MX e ingresa a llave.gob.mx .

Una vez dentro del sitio, podrás comenzar con el proceso para crear una cuenta.

Paso 2. Selecciona “Crear cuenta”

En la página principal, localiza el apartado “CREAR CUENTA” y selecciónalo para comenzar con el registro.

Foto: Gobierno de México

Paso 3. Ingresa tu CURP

El sistema solicitará ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP). Escribe los datos correspondientes y selecciona la casilla “No soy un robot” para continuar con el proceso.

Foto: Gobierno de México

Paso 4. Completa tus datos personales y de contacto

Si la CURP ingresada es correcta, algunos datos se mostrarán automáticamente. Posteriormente, deberás ingresar tu Código Postal y seleccionar la colonia correspondiente.

Foto: Gobierno de México

Después, proporciona los medios de contacto solicitados. Deberás registrar un número de teléfono celular y, de manera opcional, un correo electrónico.

Una vez completados los campos, selecciona “Siguiente”.

Paso 5. Verifica tus datos

Antes de continuar, revisa que el número de teléfono celular y el correo electrónico registrados sean correctos.

Esta verificación es importante, debido a que dichos datos forman parte de los medios de contacto asociados con la cuenta.

Foto: Gobierno de México

Nota: en caso de no contar con un correo electrónico, es posible realizar el registro únicamente con el número de teléfono celular. Sin embargo, se recomienda contar también con un correo electrónico.

Paso 6. Crea tu contraseña

El siguiente paso consiste en establecer una contraseña para ingresar posteriormente a tu cuenta de Llave MX.

Se recomienda guardar la contraseña en un lugar seguro para evitar perder el acceso a la cuenta.

Foto: Gobierno de México

Paso 7. Acepta el aviso de privacidad y finaliza

Finalmente, deberás aceptar el aviso de privacidad, completar los campos correspondientes al Captcha y seleccionar la opción para finalizar el registro.

Foto: Gobierno de México

Una vez terminado el proceso, podrás contar con tu cuenta de Llave MX para realizar los trámites que requieran este mecanismo de acceso.

Si ya tengo una cuenta, ¿cómo puedo recuperar mi contraseña?

En caso de que ya cuentes con una cuenta de Llave MX, pero hayas olvidado tu contraseña, existe un procedimiento para recuperar el acceso. El coordinador nacional, Julio León, explicó mediante un video cómo se puede recuperar el acceso a la cuenta.

Por ello, antes de crear una nueva cuenta, las personas que ya realizaron previamente su registro pueden utilizar el mecanismo de recuperación de contraseña para volver a ingresar a su perfil.

¿Cuánto reciben los alumnos de primaria y secundaria?

Para secundaria, la Beca Rita Cetina contempla un apoyo de mil 900 pesos de manera bimestral. Además, cuando existe más de un estudiante beneficiario en el mismo nivel educativo dentro de una familia, se contempla un apoyo adicional de 700 pesos por cada alumno extra, de acuerdo con la información proporcionada.

En el caso de primaria, el apoyo referido en la información de la beca contempla hasta 2 mil 500 pesos de manera anual.

De esta manera, el cambio de primaria a secundaria implica también una modificación en la forma en que se entrega el apoyo económico.

Diferencias del apoyo

Nivel educativo Periodicidad Monto señalado Primaria Anual Hasta 2 mil 500 pesos Secundaria Bimestral mil 900 pesos Alumno adicional en secundaria Bimestral 700 pesos adicionales

La Llave MX permite a las personas realizar distintos trámites y acceder a servicios digitales, por lo que contar con una cuenta puede facilitar los procedimientos que requieran este mecanismo de identificación.

Para quienes buscan solicitar la Beca Rita Cetina, realizar previamente el registro y contar con la Llave MX permite avanzar en el proceso correspondiente, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos para el programa.

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