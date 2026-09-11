Beca Benito Juárez: en septiembre inicia el registro para bachillerato

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Estudiantes recibirán seis meses de la Beca Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro

En la última semana de septiembre se habilitará el registro para la Beca Universal Benito Juárez enfocada en estudiantes de bachillerato o profesional técnico.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es un apoyo económico dirigido a estudiantes de bachillerato o profesional técnico bachiller inscritos en escuelas públicas.

Para contribuir a sus estudios y evitar la deserción escolar, el Gobierno Federal entrega mil 900 pesos cada dos meses durante los cinco bimestres del ciclo escolar, lo que equivale a un monto de 9 mil 500 anuales.

Registro de Beca Benito Juárez para bachillerato en septiembre

Portales y planteles educativos señalan que el periodo de registro de la Beca Benito Juárez para bachillerato va del 21 al 30 de septiembre de este 2026.

Sin embargo, el portal oficial de Programas para el Bienestartodavía no actualiza las fechas exactas, pues sólo indica que el registro será al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Se espera que la Coordinación Nacional de Becas actualice las fechas en sus portales oficiales.

Requisitos

Estar inscrito en un bachillerato general o tecnológico público

No recibir otra beca federal destinada para el mismo fin

Documentos digitales

En estudiantes mayores de edad:

CURP certificada

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Comprobante de domicilio

Menor de edad:

CURP certificada

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Comprobante de domicilio

CURP certificada de la madre, padre, o tutor

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor

Número de celular

Correo electrónico

Datos que acrediten el parentesco con el estudiante

Los documentos deben estar digitalizados en PDF, JPG o PNG, cada uno con un tamaño menor a 3 MB.

Guía para el registro en la beca Benito Juárez de bachillerato en septiembre

Crea una cuenta Llave MX Entra al sitio oficial de la beca y selecciona “Comenzar registro” Ingresa tus datos y documentos Registra los datos y documentos de la madre, padre o tutor (solo en menores de edad) Finaliza la solicitud

La Coordinación Nacional de Becas contactará a los estudiantes seleccionados, quienes posteriormente recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar.

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