Arranca el registro de la Beca Benito Juárez; ve requisitos para obtener mil 900 bimestrales

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Comienza el registro a beca Benito Juárez: Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ya abrió el registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, programa que otorga mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato público.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, recordó que el registro estará disponible del 17 al 30 de septiembre y deberá realizarse a través del portal oficial de la beca.

¿Quién puede solicitar la Beca Benito Juárez?

El programa está dirigido a estudiantes que:

Estén inscritos en una escuela pública de bachillerato general o tecnológico.

No reciban otra beca federal con el mismo objetivo.

Estén cursando educación media superior en modalidad escolarizada o mixta.

La beca entrega mil 900 pesos cada dos meses durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar.

Documentos necesarios para el registro

Los estudiantes deberán contar con:

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela.

Comprobante de domicilio reciente.

Si el estudiante es menor de edad, también deberá presentar datos de su madre, padre o tutor:

CURP.

Identificación oficial vigente digitalizada.

Número telefónico.

Correo electrónico.

¿Cómo hacer el registro?

El trámite se realiza completamente en línea.

Ingresa al portal oficial de la Beca Benito Juárez. Inicia sesión con una cuenta Llave MX o crea una si aún no la tienes. Captura tus datos personales y escolares. Registra la información de tu tutor si eres menor de edad. Descarga el comprobante de registro. Espera la validación de tus datos.

¿Qué pasa después de inscribirse a la beca?

Completar la solicitud no significa que la beca quede aprobada de inmediato. Una vez enviado el formulario, la información del estudiante entrará en un proceso de validación por parte de las autoridades educativas para verificar que cumple con los requisitos del programa.

En caso de ser aceptados, los estudiantes recibirán posteriormente información sobre la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar, medio a través del cual se depositan los apoyos económicos del programa.

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