¡Que no se te pase! Registro para Becas Bienestar estará abierto en septiembre; conoce las fechas

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Abren registro de Becas Bienestar. Foto: Cuaartoscuro.

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar (CNBB) anunció un nuevo periodo de registro para estudiantes de educación media superior y superior que busquen incorporarse a las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, con fechas escalonadas del 17 al 30 de septiembre de 2026.

Las convocatorias están dirigidas a distintos grupos de estudiantes, por lo que se deben revisar el nivel educativo, el tipo de plantel y, en el caso de la Beca Gertrudis Bocanegra, la entidad donde se estudia o reside, de acuerdo con los criterios de cada programa.

Becas Bienestar: el registro está abierto del 17 al 30 de septiembre

El periodo de registro de las tres Becas Bienestar se realizará de manera escalonada durante septiembre. Las fechas correspondientes a cada programa son:

Beca Benito Juárez: del 17 al 30 de septiembre

del 17 al 30 de septiembre Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: del 18 al 30 de septiembre

del 18 al 30 de septiembre Beca Gertrudis Bocanegra: del 21 al 30 de septiembre

Los apoyos están dirigidos a estudiantes de distintos niveles e instituciones educativas. Por ello, antes de iniciar el trámite es necesario identificar si se cursa educación media superior o superior y verificar que la escuela cumpla con los criterios establecidos para cada beca.

Beca Benito Juárez: registro, requisitos y apoyo

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato general o tecnológico. El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante y se entrega durante los cinco bimestres que comprende el ciclo escolar.

El registro estará disponible del 17 al 30 de septiembre de 2026. Entre los requisitos se encuentra estar inscrita o inscrito en una escuela pública de bachillerato general o tecnológico y no recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

Para realizar el registro, se solicita la siguiente documentación:

CURP certificada

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Si la persona estudiante es menor de edad, también deberá presentar la CURP certificada y una identificación oficial vigente de la persona tutora.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: registro, requisitos y apoyo

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a estudiantes de educación superior, principalmente a quienes cursan sus estudios en instituciones públicas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.

El registro se realizará del 18 al 30 de septiembre de 2026. El apoyo es de 5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado.

Entre los requisitos está estar inscrita o inscrito en una universidad prioritaria, haber concluido la primaria o secundaria en una escuela prioritaria y cumplir con las Reglas de Operación vigentes del programa.

Para el registro se requiere, por parte del estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

Comprobante de domicilio en archivo o imagen, emitido hace no más de tres meses

Si el estudiante es menor de edad, también se solicita de la madre, padre o persona tutora la CURP, una identificación oficial digitalizada, número de celular y, de manera opcional, correo electrónico.

Beca Gertrudis Bocanegra: registro, requisitos y apoyo

La Beca Gertrudis Bocanegra está dirigida a estudiantes de educación superior y tiene como propósito apoyar sus gastos de transporte. En este periodo, el registro estará disponible del 21 al 30 de septiembre de 2026 para estudiantes de universidades públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.

El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales. Para solicitarlo, se debe vivir en alguna de las entidades señaladas y estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación superior, como universidades, tecnológicos o institutos politécnicos.

Las y los solicitantes deberán acudir a las asambleas informativas, en las que se entregarán las tarjetas de cobro. Para el registro se solicita:

CURP

Número telefónico y correo electrónico

Identificación oficial vigente y CURP. Para mayores de edad, la identificación corresponde al estudiante; para menores de edad, se solicita la identificación del padre, madre o representante

Comprobante de inscripción o constancia de estudios vigente

Comprobante de domicilio de la entidad correspondiente, reciente

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

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