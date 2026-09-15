Becas Bienestar: estas son las fechas de registro para estudiantes de prepa y universidad en septiembre de 2026

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Becas del Bienestar para universitarios y estudiantes de prepa. Foto: Cuartoscuro

La SEP confirmó las fechas de registro de septiembre de 2026 para tres Becas Bienestar dirigidas a estudiantes de educación media superior y superior: Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra.

Los periodos de inscripción no comienzan el mismo día. La Beca Benito Juárez tendrá registro del 17 al 30 de septiembre, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá del 18 al 30 de septiembre y la Beca Gertrudis Bocanegra del 21 al 30 de septiembre de 2026.

Los tres programas están dirigidos a estudiantes de instituciones públicas que cumplan con los requisitos establecidos para cada apoyo.

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¡Avísale a tu amix para que no se le pasen las fechas! 🙂… pic.twitter.com/3WEfJiC98G — SEP México (@SEP_mx) September 15, 2026

Beca Benito Juárez: registro del 17 al 30 de septiembre

Los estudiantes de educación media superior, como preparatoria o bachillerato público, podrán solicitar la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez del 17 al 30 de septiembre de 2026.

El registro estará disponible en el portal oficial becabenitojuarez.gob.mx.

El apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales durante los cinco bimestres que comprende el ciclo escolar. De esta manera, el monto puede alcanzar 9,500 pesos por ciclo escolar.

Los pagos no contemplan julio y agosto, correspondientes al periodo vacacional.

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación media superior. Para realizar el registro, los solicitantes deberán contar con la información escolar correspondiente, CURP y la documentación requerida por el proceso.

El trámite también contempla el uso de una cuenta Llave MX para ingresar a la plataforma.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: registro del 18 al 30 de septiembre

Los estudiantes de educación superior podrán solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro del 18 al 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario difundido por la SEP.

La solicitud se realizará mediante SUBES, en la plataforma correspondiente.

El programa está dirigido a estudiantes de licenciatura, Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado o equivalentes, siempre que estén inscritos en instituciones públicas de educación superior que cumplan con los criterios establecidos.

El apoyo económico es de 5,800 pesos bimestrales.

Para realizar la solicitud, los estudiantes deberán revisar que su institución y plantel formen parte de aquellos que pueden recibir el apoyo. También deberán verificar que su información escolar esté actualizada en la plataforma correspondiente.

El registro y la solicitud están sujetos al cumplimiento de los requisitos y criterios de selección establecidos para el programa.

Gertrudis Bocanegra: registro del 21 al 30 de septiembre

La Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra está dirigida a estudiantes de educación superior que buscan un apoyo relacionado con sus gastos de traslado y movilidad.

El periodo de registro será del 21 al 30 de septiembre de 2026.

La solicitud se realizará mediante becagertrudisbocanegra.gob.mx.

El apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales y está dirigido a estudiantes de educación superior que cumplan con los criterios establecidos en las reglas de operación.

Actualmente, el programa contempla a estudiantes de instituciones públicas de:

Michoacán

Chiapas

Campeche

Sonora

Zacatecas

El objetivo del apoyo es contribuir a los gastos de traslado de los estudiantes hacia sus instituciones educativas.

Estas son las fechas de registro de las Becas Bienestar

Las fechas de registro de los tres apoyos son diferentes, aunque todos los periodos concluyen el 30 de septiembre de 2026.

Fechas de registro Becas Bienestar. Imagen UnoTV/Foto: Pexels

Por ello, los estudiantes deben considerar la fecha específica de la beca que buscan solicitar. La primera en abrir su registro será Benito Juárez, el 17 de septiembre.

Un día después, el 18 de septiembre, comenzará el registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Posteriormente, el 21 de septiembre, iniciará el trámite de la Beca Gertrudis Bocanegra.

Los tres registros terminarán el 30 de septiembre de 2026.

¿Qué documentos deben preparar los estudiantes?

Antes de comenzar el trámite, los estudiantes deberán tener disponibles sus datos personales y escolares, además de la documentación que solicite la plataforma correspondiente.

Entre los elementos que pueden ser necesarios están:

CURP certificada

Datos de la institución y Clave de Centro de Trabajo (CCT)

Comprobante de domicilio

Correo electrónico y teléfono

Cuenta Llave MX, cuando sea requerida por el proceso de registro

En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, los estudiantes también deberán revisar que su información escolar aparezca correctamente en SUBES antes de realizar la solicitud.

El registro por sí mismo no garantiza la asignación del apoyo. Las solicitudes están sujetas a la validación de la información, al cumplimiento de los requisitos y, en los programas donde corresponda, a los criterios de selección establecidos en las reglas de operación.

Los trámites de las Becas para el Bienestar son gratuitos y no requieren gestores o intermediarios.

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