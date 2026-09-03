Beca Rita Cetina abre registro para primaria y secundaria en septiembre de 2026

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Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

La Beca Rita Cetina tendrá una nueva convocatoria en septiembre de 2026 para el siguiente ciclo escolar. El registro será necesario en algunos casos para garantizar la continuidad del apoyo.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó durante la conferencia matutina del 22 de junio de 2026 que en septiembre se abrirá nuevamente la convocatoria para las becas correspondientes al siguiente ciclo escolar.

¿Qué se dijo sobre la Beca Rita Cetina en la conferencia?

Durante la conferencia del 22 de junio, Julio León explicó que en septiembre volverá a abrirse la convocatoria para las Becas para el Bienestar y que durante este proceso se incorporará a los estudiantes que correspondan al siguiente ciclo escolar.

“En el mes de septiembre, volveremos a abrir nuevamente convocatoria para todas las Becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todas y a todos”.

Ante este anuncio, uno de los puntos de interés para las familias es saber si los estudiantes que concluyeron la primaria y pasaron a secundaria deberán realizar nuevamente el trámite.

¿Si mi hijo o hija pasó de primaria a secundaria debe registrarse nuevamente?

Sí. De acuerdo con lo señalado por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, los estudiantes que pasen de primaria a secundaria deberán realizar nuevamente el procedimiento de registro para incorporarse a la Beca Rita Cetina correspondiente a ese nivel educativo.

Julio León explicó:

“Una vez que pasen a secundaria, en septiembre tendrán que registrarse nuevamente a la Beca para que ya pasen a la Beca ‘Rita Cetina’ de secundaria”.

Por ello, las familias cuyos hijos hayan terminado la primaria y comiencen la secundaria deberán estar pendientes de la apertura del registro y de los requisitos que se publiquen para realizar el trámite.

¿Cuánto reciben los alumnos de primaria y secundaria?

Para secundaria, la Beca Rita Cetina contempla un apoyo de mil 900 pesos de manera bimestral. Además, cuando existe más de un estudiante beneficiario en el mismo nivel educativo dentro de una familia, se contempla un apoyo adicional de 700 pesos por cada alumno extra, de acuerdo con la información proporcionada.

En el caso de primaria, el apoyo referido en la información de la beca contempla hasta 2 mil 500 pesos de manera anual.

De esta manera, el cambio de primaria a secundaria implica también una modificación en la forma en que se entrega el apoyo económico.

Diferencias del apoyo

Nivel educativo Periodicidad Monto señalado Primaria Anual Hasta 2 mil 500 pesos Secundaria Bimestral mil 900 pesos Alumno adicional en secundaria Bimestral 700 pesos adicionales

¿Quiénes deben hacer un nuevo registro?

El trámite de septiembre será especialmente relevante para los estudiantes que pasaron de primaria a secundaria, debido a que deben incorporarse al esquema de beca correspondiente a su nuevo nivel educativo.

Por el momento, no se ha precisado el día exacto de septiembre de 2026 en que comenzará el registro, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de Becas para el Bienestar cuando se publique la convocatoria.

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